歡慶創校20周年，亞洲大學13日舉辦熱鬧的慶祝活動，台中市長盧秀燕、前法務部長施茂林等人都到場祝賀，亞大創辦人蔡長海說，亞大進駐霧峰，為該區注入了學術、人文、醫療與國際化的活水。校長蔡進發則期許，亞大未來持續善盡大學社會責任、回饋社會。

蔡長海表示，921地震時，霧峰周邊地區受創嚴重，再加上省議會在凍省後走入歷史，使得台三線沿線逐漸沒落，直到2001年亞洲大學在霧峰一片甘蔗園、西瓜田中成立，初始學生數僅2000人，20年來逐漸增加，至今學生人數達1萬多，周邊的健康街、亞洲街也逐步發展，形成人口蓬勃的大學社區。

蔡長海強調，亞大大學社區形成後，亞大醫院5年前開辦，短短幾年已累積民眾優良口碑，亞大與醫院為霧峰區的學術人文、醫療與國際化注入一股新活水，再創活力與生機。

「成為國際一流名校，是亞洲大學永續經營的根基！」蔡進發強調，亞大近8年來年年躋身國際最佳大學排行榜，學術成就獲肯定。亞洲大學現代美術館更於9年前落成，是全球大學第一座安藤忠雄設計的建築，吸引許多海外遊客慕名參觀。學校積極發展國際化，10年來已有6000多名外籍學生來就讀。

施茂林稱讚亞大不只是台中的重鎮、更在世界占有重要地位。盧秀燕則說，蔡長海與蔡進發是用生命在辦學，他們的努力讓亞大獲國際肯定。中國醫藥大學校長洪明奇表示，中醫大與亞大為「中亞聯大」兄弟校，兩校未來要更密切合作，發揮1加1大於2的力量。

蔡進發說，因應數位經濟時代來臨，亞大積極發展5G AIoT智慧精準醫療、5G＋AI智慧長照及AI智慧金融智慧食安、智慧農業等面向，亞大發展衍生企業積極回饋社會，並善盡大學社會責任。

(中時 )