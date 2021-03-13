玉山再飄三月雪。（玉山氣象站謝新添提供／廖志晃南投傳真）

玉山再飄三月雪。（玉山氣象站謝新添提供／廖志晃南投傳真）

玉山再飄三月雪。（玉山氣象站謝新添提供／廖志晃南投傳真）

玉山再飄三月雪。（玉山氣象站謝新添提供／廖志晃南投傳真）

玉山群峰13日再飄三月雪，玉山氣象站從下午1點25分開始飄雪，到下午2點半積雪2公分；合歡山則是在中午12點時，降下兩波冰雹，雖然前後僅約10分鐘，仍讓遊客驚喜不已。

(中時 )