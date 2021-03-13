玉山再飄三月雪 合歡山下冰雹 15:582021/03/13 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 玉山再飄三月雪。（玉山氣象站謝新添提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山再飄三月雪。（玉山氣象站謝新添提供／廖志晃南投傳真） 玉山再飄三月雪。（玉山氣象站謝新添提供／廖志晃南投傳真） 玉山再飄三月雪。（玉山氣象站謝新添提供／廖志晃南投傳真） 玉山再飄三月雪。（玉山氣象站謝新添提供／廖志晃南投傳真） 玉山群峰13日再飄三月雪，玉山氣象站從下午1點25分開始飄雪，到下午2點半積雪2公分；合歡山則是在中午12點時，降下兩波冰雹，雖然前後僅約10分鐘，仍讓遊客驚喜不已。 玉山下雪成夢幻銀白仙境 合歡山突降冰雹 玉山降下3月雪 積雪0.7公分 (中時 ) #三月雪 #合歡山 #冰雹 #玉山 #積雪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AZ疫苗 泰暫緩施打 加、法、澳、台仍力挺 04:102021/03/13 全球財經 波段行情轉折後 股市中期整理年 10:002021/03/13 財經 玉山植樹3年 種下4萬棵原生樹 04:102021/03/12 財經焦點 玉山一生一樹 呵護美麗台灣 04:102021/03/12 金融．稅務 台股年報陸續開出 震盪盤勢挑出英雄股 19:302021/03/12 財經 泰暫緩施打AZ疫苗 加法澳仍力挺 22:512021/03/12 財經 後疫情時代行動需求大爆發 車用高效能晶片暴衝 08:302021/03/13 財經 名．店．新．菜．單－食在有趣！台北T＋T春季新菜開賣 04:102021/03/13 產業特刊 藻礁公投爭議延燒 蔡英文盼中央、地方多合作 18:072021/03/12 政治 中小板ETF 卡位陸新經濟潛利 04:102021/03/12 投資理財 慘了10年後 謝金河洩航海王一句話 這3檔還有戲 11:082021/03/12 財經 生活熱門新聞 獨》阿伯捷運看謎片一旁妹子找到了 爆影片3人行 - 生活 年輕夫妻罹肝癌！愛吃這種水果惹禍 醫警告：3食物別亂吃 - 生活 跑外送太累了！男欣喜考上公務員 網友一看搖頭：會後悔 - 生活 COVAX首批AZ遲到 莊人祥坦言還在喬關鍵問題 - 生活 新北樹林線LG11站 依規定於環差核定後始得動工 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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