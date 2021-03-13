喜特麗創辦人侯振寬固定認養家扶基金會、台灣世界展望會等國內外弱勢兒童，逾20年，迄今每年認養54人，逐年增加中，捐款金額已近千萬元。（盧金足攝）

66歲的喜特麗創辦人侯振寬，自小家境清寒，13歲時從學徒當起，成家後創業開設歐化廚具店，投入烘碗機研發，曾歷經負債千萬的谷底人生，後來依憑堅定毅力，研發懸掛式烘碗機，以企業行善超過40年，認養54名孩子，13日在家扶基金會安排下，首次與長期認養、素昧平生的「孩子」，圍爐相見歡。

走過為錢憂心的歲月，侯振寬開始有工作能溫飽自己後，見人困難相求就會鼎力相助，陸續慨然回饋社會，帶著兒子做公益，尤對國內外清寒弱勢兒童的扶助，更是不遺餘力。

侯振寬認養的「小凱」，自小單親，9歲那年父親發現罹癌，身兼母職獨力扶養3子，醫藥、生活及教育等龐大費用，讓他蠟燭多頭燒；侯振寬被安排每月固定認養小凱，現在小凱已讀大一，學習雷射雕刻和設計，周末假日進修行銷管理課程，期望未來能幫忙家業。

另名認養童「小和」就讀高職3年級，父親長期開貨車導致椎間盤突出，母親照顧4名子女，做家庭代工補貼家用，獲侯振寬等認養人協助下，緩解全家生活壓力，小和說，他唸餐飲科，對舞蹈也充滿興趣，正積極準備統測，希望能如願考取第一志願，往夢想前進。

「小銘」父親早逝，母親在工廠做作業員，以微薄薪水養育三名子女，入不敷出。家扶開案服務後隔年，侯振寬就每月固定認養小銘至今，長達十年。小銘成績優異，去年更以公費前往韓國擔任交換生，即將就業的他，也積極參與家扶所舉辦的活動，儲備進入職場的適應力。

侯振寬在家扶認養資歷已逾20年，他表示，因應台灣城鄉差距日益擴大，M型社會差距問題日趨嚴重，偏鄉學校教育資源普遍不足，盼拋磚引玉，支持家扶基金會自2016年推動的「學校暨社區認養方案」，號召社會大眾共襄善舉，協同家扶基金會幫助弱勢偏鄉兒童，擁有均等的教育資源與環境。

喜特麗總經理侯劭諺自2015年承襲衣缽起，秉持父親期許，以個人以企業，推動弱勢服務，尤以對清寒偏鄉兒童資源的挹注，在成長學習之路，助弱勢孩子一臂之力。

(中時 )