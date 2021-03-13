知名網紅團體「反骨男孩」旗下許多美女成員，昔日曾是台北市大同高中的實習英文老師Aries艾瑞絲（盧昕妤），從素人時期就小有名氣，在轉型當網紅後甜美外型更擄獲大票粉絲心；近日艾瑞絲慶祝臉書粉絲專頁超過50萬人追蹤，分享福利照感謝支持，一張浴室大解放性感照辣到快噴鼻血，不少網友更驚嘆「原來身材那麼有料」。

11日艾瑞絲在IG發文感謝粉絲，開心地表示臉書粉專突破50萬追蹤，放上追蹤人數的認證照之外，還曬出一張大尺度福利照答謝；艾瑞絲在浴室裡，雙手放在玻璃牆上，身上僅穿著極短T恤，渾圓美胸都快從衣服掉出來，纖細的身材曲線一覽無遺。

近日艾瑞絲慶祝臉書粉絲專頁超過50萬人追蹤，分享福利照感謝支持。(圖/ 摘自艾瑞絲IG)

艾瑞絲轉型網紅後，人氣不斷攀升。(圖/ 摘自艾瑞絲IG)

以往艾瑞絲經常Cosplay電玩動漫人物或為了活動有可愛性感打扮，但這次「浴室大解放」照片讓粉絲都超驚喜，紛紛熱情留言稱讚她的好身材，「艾瑞濕了」、「怎麼突然變這麼大」、「有時可愛有時性感」、「不得不說原來這麼有料，身（深）藏不露」。

艾瑞絲大學時期就讀大同大學應用外語系，四年級時她曾到大同高中試教英文課，也同時在臉書粉專開直播，學生根本全淪陷；當時艾瑞絲穿著短裙搭配黑色膝上襪，甜美又性感的教學畫面在網上瘋傳，直播更是一天就將近百萬人觀看，讓她瞬間爆紅。

(中時新聞網)