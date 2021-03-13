苗栗市公所辦理廚餘示範農場邁入第18年，今年公所規畫A、B、C三區共303個耕作區，並維持免費耕作權2年，將於3月15日至26日受理登記，預計4月10日在維新客家文物館公開抽籤，幸運中籤的民眾能一圓當農夫夢想，自己種菜自己吃，市公所規定農場不得使用農藥，希望大家一起守護環境。

苗栗市公所配合廚餘回收計畫辦理廚餘示範農場，免費讓市民認養農地栽植農作物，並提供廚餘製成的培養土讓市民使用，一圓當農夫的夢想，每次開放登記市民反應熱烈，為了公平起見，市公所以抽籤決定，中籤者才能取得免費耕作權2年，耕作期間不能使用農藥及除草劑，或是做有害土讓環境的行為。

苗栗市公所表示，今年規畫A、B、C三區共303個耕作區，A區位於維新里客家文物館旁約88個單位、B區位於維新里20鄰懷安22號環市道路旁設有約165個單位、C區位於玉清里復興路4段185號旁設有約50個單位。15日至26日受理市民打電話至清潔隊登記抽籤資格，1戶僅限登記1名。

苗栗市公所指出，預計在4月10日於維新客家文物館舉辦廚餘示範農場抽籤，並分配中籤者種植區塊，因資源有限為維持公平，公所將查核中籤者是否有耕作事實，抽中的民眾若在1周內沒有耕作事實，或違反用藥規定，公所有權取消資格，並由備取遞補。

廚餘示範農場認養政策，長期以來受到市民好評，圓了民眾沒錢自購農地，卻想當農夫的夢想，不少市民認為現在食安問題嚴重，吃自己種的菜更放心。市公所提醒，各耕作區塊必須積極管理維護，防範登革熱病煤蚊孳生，種菜用裝水容器，使用完也應將水瀝乾或加蓋。

(中時 )