大馬美女鋼琴家李元玲是李雲迪的徒弟，有才華、外型又性感的她最近先是上直播被網友惹火，後來又自曝曾遇到拍電影被要求跟投資商陪喝酒上床的潛規則，但她當時不答應。李元玲今(13日)稍早，在IG突然曬出一張脖子上傷痕累累的照片，鬆口昨晚半夜想要輕生但失敗，不久後她秒刪文，讓粉絲十分擔心。

李元玲稍早發文表示昨晚半夜一度想要輕生，結束長久以來的痛苦，「那一刻連想死都害怕自己死不去又一次遭酸，整個半夜心裡在掙扎，結束生命需要勇氣，活下去需要更大勇氣，因為我的一舉一動不斷被放大檢舉（視），被媒體奪命追魂的纏著，接踵而來的就是海嘯般的霸凌，而且一波又一波」。

李元玲曬出脖子傷疤照片秒刪。（圖／翻攝自cathrynli IG）

李元玲說，她自認不完美，不敢自稱女神，可是大家一直期待她能有高高在上的完美，如同神一般的EQ、顏值、才華，她已經努力做好自己，並多次為自己的不完美道歉，「可是有時我出錯一點，情緒失控一次」，引來的人身攻擊令她喘不過氣，「我爬不出來，我也無路可退，我是普通人類我會怕我很累」。

李元玲人美又有才華。（圖／翻攝自cathrynli IG）

最驚人的是，李元玲上傳了一張自己脖子上都是傷疤的照片，之後又刪文，而她前幾日更吐露差點被潛規則，還點名了對方名字，然她不久後移除文章，稱：「當年初期接觸演藝界，尤其到中國，其實很不習慣。這個行業需要參與比較多的應酬、飯局、酒局等，當時我也比較年輕，習慣我行我素，更不懂得圓滑，每天都製造很多誤會」，並強調：「這坎坷的路走來，確實很難，心很累，也得罪了人」。

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