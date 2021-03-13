金山國小每位參賽者皆卯足全力，展現平日努力訓練之所學，囊括了所有特優獎項。（金山國小提供）

低年級組說故事比賽，金山國小簡子晏榮獲特優。（金山國小提供）

中年級組說故事比賽，金山國小林以念榮獲特優。（金山國小提供）

高年級組說故事比賽，金山國小葉子晨榮獲特優。（金山國小提供）

參賽的小朋使出渾身解數，把故事說得生動有趣，圖為金山國小張紋涵獲高年級組甲等。（金山國小提供）

「新北市北海岸國小說故事比賽」今（13日）受度登場，共有萬里、金山、石門地區10所國小66名學生參與，是北海岸地區首次以「品德教育」為主題的大型說故事比賽，提供偏鄉地區學生除了課業學習以外另一個展演的舞台。

動由新北市教育局指導、金山財神廟慈善會贊助經費，金山、萬里及石門國小聯合辦理，讓偏鄉的學生除了能悠游於閱讀之中，更能將孝道、行善、天倫等題材透過說故事的方式表現出來，涵養學生的良好品德，各校之間也藉此互相觀摩學習。

金山財神廟慈善會理事長黎清美表示，故事比起長篇大論，更能深植人心，達到潛移默化的效果，慈善會的目的就是要啟發人心向善，未來會持續來推廣贊助在地的慈善活動，讓善念能深植人心。

比賽過程中，每位選手站在台上皆卯足全力，將風格迥異的故事，以生動活潑的方式表現出來，歷經一個上午的激烈比賽共評審出27名優勝選手。

金山國小五年級張紋涵說，當投入故事中「不一樣的母親」角色時，才更加體會到母愛的珍貴，以及孝順要及時的道理，尤其再過2個月就是母親節了，想要好好的感謝媽媽。

金山國小四年級林以念也分享，從一開始的緊張害怕，擔心無法在場上有最好的表現，經過老師的訓練與鼓勵，在口語表達技巧及儀態台風都有長足的進步，很感謝教育局以及金山財神廟慈善會給予機會，讓他能看見自己從內向害羞到積極勇敢的改變，是人生的一大突破！

萬里國小五年級林琮恩說：「這次參賽，我是最大的贏家」，自小個性內向，害怕接受挑戰，升上五年級在班導師的鼓勵與陪伴下，獲得校內語文競賽國語朗讀第二名，從此對自己有了信心。這次參賽也是老師陪著我選擇繪本及練習語速和儀態，在準備過程中所得到的經驗讓我收穫滿滿，我相信自己將是最大的贏家。

石門國小4年級鄭智擎選定的題目是「孝心感人的舜」，他說因為自己是新二代，特別對於傳統孝道感興趣，雖然背稿準備過程很辛苦，但是多練幾次以後，感覺上台就不會那麼緊張，而且口才變得更順是最大的收穫。2年級江采翎也說：「拼被人送的禮」是我最喜歡的故事哦，因此我要說給大家聽，和大家分享！

(中時 )