女星嚴立婷和職業籃球明星張智峰結婚10年，婚後育有兒子Wilson和女兒Tammy，常在社群網站分享生活日常和育兒經的她，近來透露兒子走路不看路撞到路樹，痛到在路邊鬼吼鬼叫，她則是確定兒子毫髮無傷後，要求他跟被撞到的路樹道歉，藉機機會教育讓網友直呼身教真的太重要了。

嚴立婷表示兒子走路不看路，結果撞到路邊的大樹直喊痛，對此她先是冷漠回應：「痛而已吧？沒斷吧？」隨後便要求兒子跟被撞到的路樹道歉，此舉讓兒子難以置信，接著表示：「人家在這站好好的，你忽然過去撞他，他也太倒楣了吧」，當下兒子雖回嘴：「他又不會講話」，但嚴立婷則強調：「可是你會，所以趕快道歉，謝謝」。

嚴立婷臉書全文。（圖／嚴立婷 Willson & Tina 臉書）

嚴立婷強調之所以這樣做，是想機會教育兒子，「假如做錯事，無論對方什麼反應，有沒有說話，你只需要保持你的禮貌，維持你的家教就好」，沒想到嚴立婷的女兒後來也上演相同戲碼，不小心撞到牆壁後直喊痛，並怪罪是牆壁太硬，沒想到兒子竟有樣學樣，冷眼回應：「牆壁一直都在，這是妳自己過去撞它的，說對不起」，這讓目睹整個事發過程的嚴立婷，笑著反問網友：「你們說身教重不重要」。

對此，網友也紛紛留言：「認同，不是做錯事了還一昧的責怪別人，完全看不到自己」、「家庭教育真的很重要，媽媽很會教」、「我們家阿公跟阿祖都是打牆壁說牆壁不對~我都無言了~哀」、「身教真的很重要，我也跟妳一樣一直這麼教導著」。

(中時新聞網)