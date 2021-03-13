台中捷運綠線將於本月25日展開試營運、4月25日正式通車，掀起小綠綠周邊商品的銷售熱潮，為方便民眾購買，中捷公司特別在18處車站設置小綠綠福利社販賣機，造型奇特有趣、儼然成為網美熱拍景點，其中7站即日起搶先開賣，銷售第一名的是迴力車。

台中捷運公司指出，目前18處車站的小綠綠福利社販賣機都已經全數裝機完成，率先開放的有文心森林公園站、南屯站、大慶站及烏日站，不少粉絲來購買小綠綠周邊商品，還順道拍照打卡上傳、開箱分享，吸引不少同好隨之來購買，也使得這4個車站的販賣機銷售金額占整體販賣機營收8成。

除南屯、烏日等4站，中捷公司表示，為了迎接中捷綠線將開始營運，即日起也同步開放松竹站、文心中清站、九德站販賣機，民眾來選購商品時除可使用現金付款，也能用電子票證、信用卡或手機支付等多元支付工具，且販賣機除販售中捷周邊商品、也賣零食。

到底哪些商品最受歡迎？中捷公司統計，熱銷款前3名分別是小綠綠迴力車、小綠綠模型釘書機及中捷晴天傘。而為了行銷台中，各車站販賣機的外觀設計也加入巧思、融入鄰近的著名景點，近來引發不少討論。

中捷公司指出，以豐樂公園站、南屯站為例，販賣機旁特別設計了小綠綠Q版本尊現身，讓小綠綠粉絲看了直呼「可愛」。而北屯總站融入大坑步道意象、文心崇德站設計成刺激又緊張的球賽場景、市政府站融入歌劇院的音樂饗宴元素、四維國小站有孩子嬉戲玩樂意象，讓台中特色處處呈現。

(中時 )