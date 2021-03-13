開車撞警局嫌犯 警戒護輪椅推回訊問中

46歲洪姓男子，不滿今年1月他到社會局申請補助時，遭警方強制送醫，13日清晨開車衝撞文山一警分局，造成10餘部警用汽機車毀損，洪經送醫治療、平復心情後，下午被帶回警局應訊，領有殘障手冊的洪男因行動不便，警方戒護人員以輪椅將他推回警局。

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(中時 )

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