開車撞警局嫌犯 警戒護輪椅推回訊問中 16:252021/03/13 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 46歲洪姓男子，不滿今年1月他到社會局申請補助時，遭警方強制送醫，13日清晨開車衝撞文山一警分局，造成10餘部警用汽機車毀損。（戴志揚翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 開車撞警局嫌犯 警戒護輪椅推回訊問中 訂閱影音： 中時新聞網 46歲洪姓男子，不滿今年1月他到社會局申請補助時，遭警方強制送醫，13日清晨開車衝撞文山一警分局，造成10餘部警用汽機車毀損，洪經送醫治療、平復心情後，下午被帶回警局應訊，領有殘障手冊的洪男因行動不便，警方戒護人員以輪椅將他推回警局。 增生治療重塑關節 輪椅族重獲新生 要在古亭站殺人！ 捷運公司收威脅電郵 警急追查中 (中時 ) #警局 #推回 #輪椅 #開車 #戒護 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 詭異巧合曝光 台中4個月連爆2起殺妻案 關鍵都在監視器 09:482021/03/13 社會 傳產大股東2月狂買自家股 04:102021/03/13 財經要聞 疫情回穩 智崴營運先蹲後跳 04:102021/03/13 證券．權證 遺落500萬珠寶在計程車 女設計師急衝派出所30分鐘尋回 14:562021/03/13 社會 房市亮點－高雄房市 愛河上游重劃區 建商競推新案 04:102021/03/13 產業．科技 男曾拿鐵槌砸社會局辦公室 遭警壓制懷恨撞警局 15:032021/03/13 社會 16檔業績發光 領軍逆襲 04:102021/03/13 財經要聞 陸港觀盤－港股支持位28,260點 靜觀美Fed會議 04:102021/03/13 全球財經 8旬鄰居持水果刀洩恨 布袋戲名導手臂遭劃7CM傷痕 11:032021/03/13 社會 陳芳語新歌暗諷「打包回新疆」熱依娜難掩怒火爆粗口開嗆 11:592021/03/13 娛樂 台中女開車撞進超商 哭訴「我也嚇死了！」油門當剎車釀禍 11:332021/03/12 社會 社會熱門新聞 男開國道打燈換車道仍收9張罰單 噴飛4萬關鍵原因曝光 - 社會 悲情母遭家暴離家31年 當年2歲女一眼認出大哭：是媽媽 - 社會 家中20年僅乾淨3次 男曝驚悚照嘆：這樣會想回家嗎 - 社會 發現漏洞猛刷6300萬 烤雞王分10年還 花旗銀行：太久 - 社會 人妻當外送員偷吃鮮肉男 親嘴摟抱賠綠帽夫16萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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