廖姓女子在財團法人中衛發展中心任職一年多，不爽任職期間的申訴案件未獲妥善處理，離職後竟侵入中衛中心的電腦系統，將採購案承辦人「張冠李戴」大亂改，還把應保密文件外流，台北地檢署偵查後，依妨害電腦使用罪將廖女起訴。

中衛發展中心（CSD）是政府因應全球化市場來臨，推廣及輔導國內產業建立上、中、下游合作體系，強化產業合作網絡而成立的財團法人；主要業務在於全面精實管理、全面生產管理以及全面品質管理的輔導及推廣，協助產業打破跨企業、跨體系及跨國際藩籬，建立互信、互助、互惠的價值鏈。

廖姓女子是2018年4月到中衛發展中心任職，2019年11月離職，由於她在任職期間的申訴案件沒有得到滿意答覆，從2020年6月起，就先利用多位前同事的帳號密碼無故登入中衛發展中心的內部網路，讓中衛發展中心的資料管理發生錯誤。

廖女更用前同事帳密登入中衛內部網路後，將採購案件及與設計聯展、生活產業發展計畫、文化路徑整合平台委託等案件的承辦人員姓名「大亂兜」，讓原承辦人無法找到自己承辦案件的資料。

此外，廖女侵入中衛發展中心電腦內網後，將中衛的「地方創生DMO調查研究報告」、「中衛發展中心技術發展推動規劃」等屬於中衛工商祕密非對外公開的電腦檔案，下載後用電子郵件寄給不知情的中衛客戶。

中衛發展中心向警方提告，台北市中正一分局蒐證移送，檢察官調查後，認定廖女侵入中衛電腦內網等犯罪行為，依妨害電腦使用罪將廖女起訴。

(中時 )