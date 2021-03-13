華梵大學嚴建和院長於林口高中課堂講授決策樹分析。（華梵大學提供）

華梵大學智慧生活科技學院嚴建和院長與新北市立林口高中胡裕仁老師團隊共同合作，以「林釀科學素養高，口似懸河展能中」的STEAM教育方案以及仿生科普教育，共同推廣科普教育，培育中小學科普人才，獲得新北市政府加速器計畫三年、共三百萬元育成補助，以及新北市110年度教學卓越獎教學團隊優等的實質肯定。

兩校今年也將繼續共同為科學教育傳播、科普活動推廣及科學研究的開拓擴大合作，由華梵大學選派教師到林口高中共同推廣仿生及大數據分析的科學教育傳播與科普活動，不僅將協助林口高中在科普領域進行仿生及大數據的探究與實作，針對108新課綱彈性課程、素養導向的課程設計提供專業師資，同時透過介紹大學內容、發展與願景，或大學預修課程及營隊的開設，協助學生發現自己未來的努力方向，藉此引發自主學習動機，完成自我實現。

華梵大學校長李天任指出，華梵大學將大學社會責任列為校務發展的重要項目，希望大學的功能不僅是學術研究與人才培育，更要將知識傳遞給社會大眾，帶動所在地區的繁榮與發展，推動社會永續向前。

林口高中校長高栢鈴也以「在地連結」與「人才培育」為核心，希望藉由持續引進大學優秀師資及教學資源，從在地需求出發，透過彈性教學與假日科普教育，提供高中生及大臺北地區學子持續體驗大學課程的機會，讓高中與大學課程能優質銜接，進而引導高中師生教學相長，最終提升學生視野，強化學習成效，逐步見證科普教育創新的未來，攜手共創雙贏。

(中時 )