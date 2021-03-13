針對前總統馬英九今主張「以核養綠」，並抨擊民進黨能源轉型，民進黨發言人簡舒培表示，馬英九任內不努力發展綠能，導致台灣的發電能源必須仰賴燃煤跟核能發電，如今民進黨政府力推能源轉型，「展綠、增氣、減煤、非核」，馬英九還要出來說不負責任的話，難道又只是想要刷存在感嗎？

簡舒培指出，今年是311福島核災10週年，當各界都在反思核電可能帶來的災害與問題時，馬英九跟國民黨只會批評台灣的能源轉型政策，甚至還提出重啟核四；但在馬前總統任內，因為福島核災發生後，引發台灣反核民意高漲，以及無法處理核廢料的壓力，因而宣布核四封存，現在竟然說要重啟核四，證明國民黨這一連串在公投議題上的操作，就是為了重啟核四鋪路。

根據民進黨最新民調，超過7成以上的台灣人民支持目前的能源轉型，更有8以上的國人支持用綠電取代核電，加上台灣位於地震帶，核四周邊的斷層危害經過調查也被確認，有超過七成的人不支持核四廠在耐震係數不足下重啟；簡舒培說，在核四不安全、潛在風險不斷增加，以及核廢料沒有最終解決方案下，任何人提出核四重啟就是不負責任。

簡舒培呼籲國民黨先向台灣人民說清楚，馬英九主張要重啟核四，是不是江啟臣主席跟國民黨全黨也都支持重啟危險核四，請國民黨負責任回應能源議題，不要只會一味反對能源轉型，卻始終提不出完整的能源政策，只想重啟危險核四。

(中時 )