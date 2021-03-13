秀出學生學習成績，勤益科技大學景觀系成果展13日上午熱鬧登場，以「恂行」為主題，展出130名學生共78件作品，其中，學生吳依綾創作的「try共世代」，透過考察老中青三代的需求，將其融入公園設計，實現世代共融場域，奪下第一名。

成果展在勤益科大管理館展出，展期從13致持續到17日，勤益科大景觀系總召陳渃庭表示，今年成果展主題為「恂（ㄒㄩㄣˊ）行」，表達出時間就是一種遞延的概念，看不到也摸不到，卻是不停的在發生變化。

陳渃庭說，時間的概念也展現在展場設計，利用季節串接不同的場域，舉例說，大三學生的展場時序是秋天轉冬天，利用大量線條呈現空間的蕭瑟寧靜感。展場中也特別設計了有趣的互動牆，讓參觀者可以站在牆面前、檢視自己的生活是否如理想。

勤益科大景觀系主任李美芬表示，今年成果展的主題規畫是希望透過「恂」的概念，盼學生能依據其意涵、謹慎小心的面對未來。

奪下成果展第一名的劉依綾，以英才公園為基地、規畫出「Try共世代」作品，她特別考察老、中、青世代的不同需求，融入到公園中、呈現新的樣貌，她說，希望透過這樣的規畫與設計，將年輕人心中的聲音傳達給政府單位。

勤益科大大副校長駱文傑說，景觀系的學習歷程在國內別具特色，包括環境營造、文化地景、參與式永續規畫設計等學養，並將概念與實務完全結合，如同開幕式展場的設計，皆由同學自行規畫完成，展現勤益科大景觀系「學用合一」精神。

(中時 )