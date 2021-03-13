林子閎演出WBL系列影集《第二名的逆襲》，戲裡和楊宇騰組「德逸CP」，他首度演BL劇壓力大，用心揣摩濃厚感情，或許因現實中有女友四葉草，演第一季《永遠的第一名》時就被網友罵不入戲。他13日出席粉絲見面會，被媒體問到網友反應，笑回「不然你來演啊！」他坦言自己很直，「不希望他們用膚淺心態，看我們用心的作品，不然脫一脫、弄一弄也好看啊」。

林子閎起初以男團「SpeXial」出道，他坦言當時被罵更慘，還連帶家人被罵，心情整個跌到谷底。這回被網友罵，他先是感謝網友很入戲，認為「我們每季內容做很多調整，比較在乎核心思想有沒有傳達出去」，希望網友不要用舊有思想來看，他自我勉勵「這件事讓我更堅強，我更知道這件事不簡單，才有做的價值」。

媒體好奇林子閎是否會跟女友訴苦，金鐘行銷蔡妃喬監製貼心跳出解圍，自招也被罵很慘，林子閎直言「這件事當事人（劇組）感受會最深，雖然喬姐感覺在講幹話，但她真的也被罵很慘」，據了解，目前第三季已在籌備，他不會因為被罵就不想演第三季。WBL系列影集《第二名的逆襲》13日於西門町舉辦粉絲簽書見面會，林子閎、楊宇騰、張睿家、石知田、李齊、羅德弘、范姜彥豐、辛樂兒、周予天等出席，3對CP魅力無法擋，現場擠爆500多位粉絲，張睿家月底生日，粉絲提前應援慶生。

林子閎（右）、楊宇騰戲裡組「德逸CP」。（粘耿豪攝）

張睿家（左）、石知田組「守真CP」。（粘耿豪攝）

李齊（左）、羅德弘組「鮪魚CP」。（粘耿豪攝）

《第二名的逆襲》13日舉行粉絲簽書見面會。（粘耿豪攝）

(中時 )