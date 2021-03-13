除了高麗菜外，鄰居還送了一整箱地瓜，讓大批網友好羨慕。（圖取自爆怨公社）

千金難買好鄰居！一名女網友今(13日)在臉書分享，前天家門口突然放了5顆高麗菜，接著，今天門口又多了一箱地瓜，讓她相當疑惑，「我記得我沒種啊」，後來她發現，原來是附近鄰居悄悄的將自種的蔬菜分送給她，讓她相當感動，「你都悄悄的來，至少讓我跟你說聲謝謝啊！」貼文發出後大批網友也羨慕，能夠遇到這種善良好鄰居。

女網友今在臉書社團爆怨公社上發文，前天打開門時發現門口擺了5大顆高麗菜，看起來像是自種的，「大門莫名其妙的長出5顆高麗菜，我記得我沒種啊」，結果今天大門口又長出了一箱地瓜，這時她就猜到肯定是附近鄰居送的。

「親愛的鄰居一定是你，你都悄悄的來，又悄悄的走」，更說鄰居相當低調，每次都是默默地將食物放著就走，自己來不及向對方道謝，原PO更補充，善良的鄰居不只是送給自己，其他戶的鄰居也受惠。

不少網友羨慕原PO，更說現在這時代很難得碰到這樣的好鄰居，「哇，這個鄰居也太讚了吧！好羨慕喔，這個時代能有這樣的人，真的不多了⋯⋯」、「千金難買好鄰居」、「好鄰居可遇不可求，願好鄰居一生平安XD」，此外，不少網友分享經驗，「我們也是，一早門打開什麼蔬菜都有，鄰居都互送」、「我們家的鄰居也是，除了青菜水果外加料理的美食，所以過年過節我會送禮品紅包」。

(中時新聞網)