各國新冠肺炎疫情趨緩，但仍看不到邊境解封跡象，今年旅遊市場仍以國內旅遊為主，長榮國際連鎖酒店為搶攻國旅春遊商機，即日起至4月30日止，旗下基隆、台北、台中、嘉義、台南、礁溪共6家酒店，推出「周年慶好禮六重奏」活動，各酒店分別推出各具特色的超值優惠方案，住宿限量下殺2折起。

長榮連鎖酒店「週年慶好禮六重奏」活動，推出多元的旅遊選擇，除超殺住宿優惠外，還有買1送1、滿額抽大獎等多項優惠，消費者更有機會可以獨得住宿券、龍蝦鍋、旅遊套券及機能防護夾克等。

第一重：消費抽免費住宿券

凡3月15日至4月30日期間，單筆住宿消費滿6666元，至活動網頁登錄發票就有機會抽中全台6館通用的免費住宿券，以及長榮桂冠酒店（台北）波士頓活龍蝦雙鮮鍋、長榮鳳凰酒店（礁溪）半日遊套票，還有超熱賣的長榮航空機能防護夾克等多樣超人氣商品。

第二重：買1送1輕鬆住

3月底前入住長榮桂冠酒店（基隆、台北）任一酒店，連續入住2晚或1次入住2間，皆可享有買1送1優惠，雙人房最低只要4998元起，平均每房每晚不到2500元，以優惠價深度體驗當地風情，品嚐在地人推薦美食。

第三重：周年慶快閃15天 推出超激省住宿券2499元

搭配周年慶活動，即日起至3月31日止，推出9月底前皆適用的優惠住宿券，每張2499元，一次買10張，每張再省100元，持1張住宿券即可兌換基隆、台北、台中、嘉義、台南平日住宿1晚（不含早餐），持3張住宿券可兌換礁溪平日住宿1晚，再加贈雙人午餐或早餐，優惠價格比旅展更低。

第四重：兒童月 親子獨享加碼好禮大放送

4月1日至4月30日期間入住全台長榮酒店，預訂指定住房專案加碼贈送12歲以下兒童早餐1客，再加贈兒童遊樂場或藝文手作體驗券，讓大小朋友留下美好的回憶。

第五重：住礁溪送台南 驚爆價只要9999元起

除了台北、基隆的優惠專案外，長榮鳳凰酒店（礁溪）推出結合台糖長榮酒店（台南）的【下一站 台南】住房優惠，即日起至6月底前，入住礁溪酒店只要9999元起，並贈送台糖長榮住宿券乙張，一次滿足2趟旅遊規劃，南北雙城走透透萬元有找。

第六重：超值優惠只在官網 超低價21折起

4月底前，長榮桂冠酒店官網也推出獨家優惠，預訂平日入住長榮桂冠酒店（台中），超低價2055元起，入住台糖長榮酒店（台南）每房只要2021元起。

(中時 )