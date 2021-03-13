新北市政府爭取前瞻補助經費於淡水第一漁港改善整體漁港環境，市長侯友宜與地方民代13日出席啟用典禮。（葉書宏攝）

新北市政府爭取前瞻補助經費於淡水第一漁港改善整體漁港環境，市長侯友宜（左）13日出席啟用典禮。（葉書宏攝）

新北市政府爭取前瞻補助經費於淡水第一漁港改善整體漁港環境，13日完工啟用。（葉書宏攝）

新北市政府爭取前瞻補助經費於淡水第一漁港改善整體漁港環境，13日完工啟用。（漁業處提供）

新北市政府爭取前瞻補助經費，共斥資約5100萬元改善淡水第一漁港整體環境，今（13日）由市長侯友宜和各級民意代表見證正式啟用，改善工程包括劃分漁民工作區與遊客休憩區、新增6座上岸階梯、優化曳船道與修船架等設備，以及串聯淡水老街經淡水第一漁港至漁人碼頭的自行車道，使漁民擁有更安全的漁作空間，也提供遊客休憩好去處。

侯友宜指出，淡水第一漁港是早期的滬尾舊漁港，它是串起淡水老街到漁人碼頭的樞紐，去（109）年經市府斥資5,100萬改善周邊環境，在碼頭增加6座階梯，以及拓寬人行道、自行車道，串起從淡水老街、紅毛城、滬尾藝文園區，到淡水漁人碼頭的自行車道，為淡水觀光休閒廊帶來更多人潮。今日水環境改善工程完工啟用，歡迎大家一同到淡水第一漁港看日落賞美景。

淡水第一漁港因緊鄰淡水老街，已發展成淡水區的觀光休閒中心。侯市長說，淡水也是外國人最適合移居休閒的好地方，配合淡水夕照等風光，此處更吸許多網紅名店進駐，是大眾休閒餐飲的好去處。在新北市145公里長的海岸線上計有28座漁港，是臺灣本島最多漁港的縣市，市府團隊聽取漁民居民心聲，爭取前瞻補助經費優化漁民工作環境，改善淡水第一漁港整體環境，使傳統捕撈產業永續經營並兼顧人文與觀光價值。

農業局長李玟表示，淡水第一漁港水環境營造改善工程包括在既有碼頭寬度向港區內拓寬4公尺，改善腹地不足窘境，並增設矮墩劃分出漁作區及徒步區，既安全漁民作業也便利遊客行走。為方便漁民靠岸作業，在碼頭新增6座上岸階梯，完善漁民工作需求。

此外，漁業處也優化曳船道、修船架等設備，以及設置相關解說牌，讓遊客了解漁港典藏故事，也傳達漁港永續經營理念。在兼顧新美學及原特色，融入周邊景點、商店，並串聯淡水老街經淡水第一漁港至漁人碼頭的自行車道，讓白天、黃昏、夜晚的淡水第一漁港各具風情。

漁業處長張麗珍表示，淡水第一漁港具絕佳地理位置及設備齊全早期漁業發展快速，因時代變遷周邊改以觀光為主，腹地漸現不足動線也不佳，易造成行人與自行車爭道，也間接影響傳統漁作發展。坐落淡水老街尾端的淡水第一漁港，今日結合淡水紅毛城、淡水海關碼頭、滬尾偕醫館、得忌利士洋行及淡水漁文影像館等周邊景點，已成大眾打卡熱門景點。

(中時 )