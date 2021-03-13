環團原本在每年3月皆會舉行「反核大遊行」，但受到疫情影響，去年停辦、今年則改為音樂會形式辦理，但為提醒民眾在核四重啟公投投下不同意票，會從3月每周最後一個周五辦理「肥皂箱」公民論壇，辦理至8月底的公投之夜為止，呼籲民眾投下不同意票。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，原本每年3月皆會辦理反核大遊行，但去年因為疫情停辦，今年因為桃醫事件縮小成市集形式，但為了提醒民眾在8月核四公投投下不同意票，會在6月5日的世界環境日辦理遊行。

(中時 )