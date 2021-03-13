直球對決！反核團體擬於世界環境日辦遊行 16:442021/03/13 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 環團原本在每年3月皆會舉行「反核大遊行」，但受到疫情影響，去年停辦、今年則改為音樂會形式辦理。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環團原本在每年3月皆會舉行「反核大遊行」，但受到疫情影響，去年停辦、今年則改為音樂會形式辦理，但為提醒民眾在核四重啟公投投下不同意票，會從3月每周最後一個周五辦理「肥皂箱」公民論壇，辦理至8月底的公投之夜為止，呼籲民眾投下不同意票。 地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，原本每年3月皆會辦理反核大遊行，但去年因為疫情停辦，今年因為桃醫事件縮小成市集形式，但為了提醒民眾在8月核四公投投下不同意票，會在6月5日的世界環境日辦理遊行。 中職開幕戰5時登場 獅象戰好戲有望滿座 港普選目標不變 選委會選舉先於立法會 (中時 ) #辦理 #反核 #遊行 #不同意票 #公投 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 婚禮主持人變小三！正宮發離婚文怒斬6年情 前夫道歉了 09:542021/03/13 生活 臺美攜手合作 女性創業學院計畫 啟動 04:102021/03/13 企業經營 郁方存戶頭遭疑少錢 意外吸引10家銀行找上門 15:052021/03/13 娛樂 新聞透視》環保議題 不該強迫人民二選一 04:102021/03/13 焦點要聞 光電廠落實友善生態 與石虎共存 04:102021/03/13 地方新聞 金管會力挺 虛擬號子有譜了 04:102021/03/13 財經要聞 國土功能分區分類劃設推動「按計畫執行中」 09:332021/03/13 房市新訊 彰化五信推廣社區槌球運動 謝成哲槌球場亟待整修 11:192021/03/13 寶島 立委費鴻泰 支持環保關懷與環境保護活動 14:312021/03/13 寶島 藍營重啟核四公投 綠營新北黨團建議侯友宜應勸阻國民黨懸崖勒馬 12:572021/03/13 政治 金管會：發現兩大缺失 打炒房專案金檢 不排除開罰 04:102021/03/13 財經要聞 生活熱門新聞 獨》阿伯捷運看謎片一旁妹子找到了 爆影片3人行 - 生活 年輕夫妻罹肝癌！愛吃這種水果惹禍 醫警告：3食物別亂吃 - 生活 新北樹林線LG11站 依規定於環差核定後始得動工 - 生活 明天「頭牙」土地公慶生！命理師：準備這3樣供品財運旺一整年 - 生活 大內宣破功！輸日香蕉農藥超標6倍 貿易商急回收 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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