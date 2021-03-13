「褒忠農業機械科技園區」落腳於褒忠鄉台糖馬光農場。（周麗蘭翻攝）

褒忠鄉台糖馬光農場將闢為「褒忠農業機械科技園區」，報編程序今年底會完成，雲林縣府為加速開發進度，將於3月19日先與工業局在雲林縣工業策進會舉行招商說明會，鼓勵農業機械周邊廠商設廠。

縣長張麗善就任後以「配合台商回台土地需求，中南部產業園區開發方案」為由，爭取雲林褒忠農業機械科技園區開發案，行政院去年5月22日函文核定。縣府盼縮短開發期程為3年，園區早日啟用，使雲林農業再升級。

縣府去年11月與工業局舉行第一次工作平台會議，初步敲定引進台商回流及在地優勢產業，建立農業科技產業聚落，以機械設備及低汙染製造業為主。

褒忠農機科技園區是經濟部工業局主辦開發，採分期分區辦理，第一期開發面積90多公頃，報編程序必須取得開發許可、環境影響評估、可行性規畫等書面程序，才能進行實質性開發，估計今年底完成。

由雲林縣政府將與經濟部工業局合作辦理的招商作業，為縮短招商時程，3月19日將在雲林縣工策會舉行第一次招商說明會，已有30、40家農業機械相關產業探詢。

據了解，行政院傾向本案採分期分區與台糖公司合作開發園區，開發後只租不售，不過此種方式在雲林縣的誘因不大，縣府將聆聽廠商意願再回報工業局。

雲林縣長張麗善表示，去年六月與工業局簽訂開發意向書後，一直按照進度進行；縣府也同步協助廠商克服設廠障礙，加速行政作業，盼能早日吸引年輕人回鄉就業。

張麗善表示，除褒忠農業機械科技園區開發案外，縣府亦依產業創新條例，自行設置「古坑產業加值園區」，預計2024年完成基礎建設。未來藉78線快速道串聯兩園區，可全面帶動地方產業的整體發展。

(中時 )