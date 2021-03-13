統一獅今日在台南主場迎戰中信兄弟，也是今年中職開幕戰，獅隊先發打線中有亮點，施冠宇擠下隊長吳桀睿、老將潘武雄扛下先發第七棒、指定打擊，總教練林岳平提到他春訓擊球近況佳，期待他成為球隊新的可用之兵。

施冠宇在今年熱身賽3場先發敲出3安打、打擊率3成33，沒有任何三振，施冠宇背後也有相當勵志的故事，他在2018年選秀落選後，獲得獅隊自主培訓合約，經過測試後轉為正式球員，沒想到2019年確診甲狀腺亢進，不僅被迫休養，訓練也大受影響，不過他撐過大病學著與身體相處，今年春訓調整狀況佳，被帶入開季名單。

獅隊總教練林岳平說，「施冠宇在熱身賽時就讓教練很期待，大家可能疑惑怎麼沒有吳桀睿，施冠宇擊球狀況不錯，吳桀睿和潘武雄能力在代打，在比賽後半段有張力時需要他們適時一擊，加上施冠宇也沒打過德保拉，讓他試試看。」

施冠宇則坦言自從生病後每一年都當最後一年在打，沒有想過有一天能在一軍開幕戰，「今年開季也不讓自己多想，慢慢的想開，春訓到熱身賽這段期間有一直堅持自己要做的事，要努力才能站在這，機會來了要把握住，做好教練賦予的任務。」

林岳平表示，把施冠宇排在先發的結果不管好與壞，教練團都會接受但也期待他能持續提供戰力，讓球隊增加可用之兵。

(中時 )