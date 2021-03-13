囤物癖其實相當令人困擾，一名男網友在網路上吐苦水，表示自己家中20年來，「只有乾淨3次」，且維持時間相當短暫，乾淨沒多久就開始髒亂，家中亂到僅剩一條走道，男網友相當無奈，想整理還會被罵，照片曝光後，大票網友嚇歪，認為必須馬上斷捨離。

圖左為家中二樓(圖片取自/爆怨公社)

男網友在臉書社團「爆怨公社」發文同時分享照片，大嘆「有人家裡是這個樣子的嗎」？只見兩張照片，家中空間其實相當大，不過從門口開始，兩旁全部堆滿雜物，佔最多數的就是衣服，不僅一樓客廳爆炸滿，連二樓也無法倖免，唯一清空的地方就是一條「走道」。

男網友在文中透露，自從外公還有父親過世後，家裡就呈現爆炸的樣子，想動手整理還會被母親痛罵「這是我的房子你們憑什麼說丢就丟」，或是嗆說要換鎖將他們趕出去，男網友說20年來唯一乾淨過的3次，分別是二姊結婚、自己結婚還有大姊結婚，不過通常僅維持不到2個月。

最近好不容易等到弟弟結婚，內心期待家中會變乾淨的男網友，形容生活出現曙光，想不到弟弟決定在餐廳吃飯就好，不會在家裡拜堂，男網友非常失落，「每天開心的回家，回到家就開心不起來了」。網友看到照片，認為原PO母親應該有「囤物症」，如果動到他們的東西，確實會暴怒，最好的辦法就是諮詢精神科醫師，或是「限制範圍」、調適情緒，找到最佳解決辦法。

(中時新聞網)