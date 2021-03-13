去年豐水期無颱風帶來足夠降雨，導致水庫集水區蓄水量為歷年同期最低，相較過去更為嚴峻，水情黃燈（桃園、彰化、雲林、南投及高雄）及橙燈（新竹、苗栗、臺中、嘉義及臺南）已分別實施自來水減壓供水或減量供水，所幸近年政府推動各項水資源政策、細緻管理用水及調度備援工程上場發揮功效，故能維持民生產業供水迄今，例如，過去要穩定供水石門水庫每年要蓄滿4次才行，去年至今石門水庫從未滿庫，靠大家努力的調度，全國調度節水產生8億噸水量的效果，就超過4個石門水庫的庫容，有效降低旱災衝擊。

水利署表示，去年7月迄今8個多月來水庫集水區平均降雨量僅752毫米，較同期間歷史平均值1,778毫米相比少了整整1,000毫米，也低於103～104年同期降雨量約300毫米，自去（109）年7月經濟部即提前部署，中央與地方共同抗旱，並成立旱災中央災害應變中心，日日監看水情，彈性靈活調度，持續召開會議盤點應變作為，透過近年各項甫完成重大水資源工程上場救旱，如板新地區供水改善計畫二期於108年底完成提升北水處支援板新地區每日81萬噸；中庄調整池於106年底完成，提供備援水量約505萬噸，桃園支援新竹幹管工程於110年2月完成，增加桃園支援新竹每日20萬噸，截至2月底節水5.3億噸、調度2.7億噸，全力減緩枯旱缺水衝擊，迄今仍能維持民生公共供水。

水利署強調，水資源各項工作且有長期性及整體性，政府已有完整擘畫方針，針對產業未來用水成長及因應氣候變遷，經濟部已提報「長久水資源建設行動計畫」採取包括水庫清淤等開源、節流、調度、備援四大策略各項建設計畫積極推動，透過流域整體治理、系統性保水、西部走廊區域調度管網、海淡水及再生水策略，從水源頭到水龍頭，全面提升水資源蓄存利用，包含調度備援管路建置、自來水減漏、再生水、感潮河段水資源及海淡水利用等，預計於民國120年前增加10億噸儲備水量（相當於全台3個月用水），未來如春雨、梅雨沒來，仍有保險水源，有效降低缺水風險，提升供水穩定。

(工商 )