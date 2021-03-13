大林蒲遷村計畫書草案說明會，經濟部長王美花表示「遷村全權交由陳其邁處理」。（袁庭堯攝）

居民仍對大林蒲徵收條件細則有疑慮，提出質疑。（袁庭堯攝）

都發局簡報遷村各式補償、補助條件。（袁庭堯攝）

場外仍有居民激動抗議。（袁庭堯攝）

陳其邁強調，遷村沒錢就找中央、甚至總統要。（袁庭堯攝）

居民不滿，空汙才是當地居民最大損害，提出補償550萬元的訴求。（袁庭堯攝）

高雄市大林蒲13日舉辦遷村計畫書草案說明會，經濟部長王美花南下坐鎮表示「遷村全權交由陳其邁處理」。高雄市長陳其邁強調，說明會開到有共識為止，沒共識不會遷村，沒錢就找中央、甚至找總統要。遷村條件中「蓋回原房型」掀最大爭議，居民不滿現行條件與當年普查時承諾相違背。

說明會在大林蒲中油活動中心舉辦，數百位居民參加，47人登記發言，鎖定遷村後的土地、房屋、社會住宅、弱勢權益討論。整場說明會陳其邁幾乎親上火線釋疑、甚至開出更優惠條件，經濟部長王美花則列席表達支持。

都發局現場播放遷村預定地的建案廣告，強調新址屬「亞灣二環」區、鄰近捷運黃線，具增值潛力。陳其邁強調會做大家的靠山，遷村預算不夠他就找經濟部，經濟部不夠找行政院，行政院不夠就找總統。陳其邁說，要用「歡喜搬新家」的心情來處理遷村，說明會會一直開、開到大家滿意為止，只要有人不滿意，就不遷村。

里長、居民以紅毛港、桃園航空城徵收計畫為例，質疑大林蒲徵收條件在土地「一坪換一坪」、蓋回原房型、土地增購、弱勢保障等條件均誠意不足。

民眾擔心一坪換一坪後再蓋房子會負債，更有里長持4年前市府遷村普查說明單上「蓋回原房型」說法與現行草案不符，是欺騙。也有人認為土地增購費用太貴、上限不足，要求增至26坪。此外，弱勢族群未來居住權也受到質疑。

陳其邁允諾，建物補償會隨物價逐年調漲，一坪20萬元額外購地費會盡量與台糖協議降低，建蔽率也考慮以專案補助至80％，15個月的搬遷租金補貼研議能否延長至最多2年半，讓民眾安心蓋新厝。

陳其邁保證，安置宅可租可買，售價每坪15萬元，需要多少就蓋多少，照顧不同需求。低收入、弱勢族群可租社會住宅，租金每月4至6千元。

都發局長楊欽富解釋，「蓋回原房型」是指保證「造型、材質」相同，遷村後新建物仍須遵守容積、建蔽率規定，層數至少翻倍，最高可蓋到5層。但居民不滿質疑，大林蒲不少磚造、咕咾石類的百年建材，要如何比照還原？

(中時 )