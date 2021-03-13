安耐曬是許多台灣女生愛用的防曬品牌，日常可能偶而會想要嘗鮮使用其他品牌的防曬乳，一旦要出遊、去海邊，大家第一個想到的幾乎都是安耐曬，因為防曬力真的很強，保護肌膚不曬傷、不曬黑，今年春季特別為敏感肌推出兩款防曬新品，無論任何膚質都能在安耐曬找到適用的防曬品。

安耐曬為敏感肌推出新品「柔光乳敏感肌特效防曬露、水寶貝敏感肌高效防曬凝膠」，以世界首創「超柔光無縫防護科技」及高達50%的美肌成分，無論敏弱肌或1歲以上的寶寶肌都能安心使用，一抹無負擔防曬，全天輕盈舒適。

安耐曬3月新品：柔光乳敏感肌特效防曬露、水寶貝敏感肌高效防曬凝膠。（圖／品牌提供）

安耐曬柔光乳敏感肌特效防曬露擁有SPF50+ PA++++高防曬係數，專為敏弱肌族群及1歲以上幼兒設計的溫和防曬品，高係數、極溫和，整日防護只要簡單潔膚程序，即可輕鬆卸除。成分溫和，戴口罩也很舒適，無添加酒精、PARABEN防腐劑、礦物油、香料、色素，幼兒也能安心使用。另外添加50％美肌保養成分，肌膚長時間保濕舒適。

安耐曬水寶貝敏感肌高效防曬凝膠防曬係數為SPF35 PA+++，日常使用提供足夠的防曬力度，保濕水潤的凝膠質地，避免讓肌膚增加多餘的負擔，同樣有成分單純的優點，幼兒也能安心使用，而且這款防曬凝膠是防水耐汗配方，接下來的炎炎夏日也能安心使用，不用擔心汗水會降低防曬力。

柔光乳敏感肌特效防曬露、水寶貝敏感肌高效防曬凝膠成分溫和，幼兒和敏感肌膚都能安心使用。（圖／品牌提供）

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★公佈時間 ｜ 2021/3/25

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)