南彰化地區1期稻作春耕插秧作業皆已百分百完成。（謝瓊雲攝）

彰化縣春耕進入尾聲，全縣一期稻作完成插秧播種已近七成，由於去年二期作結束後即久旱不雨，創下近30年來灌溉用水量最低記錄；農水署彰化管理處3月中起加強機動調度、夜間排班巡防，一滴水都不想浪費，力拚如期完成春耕作業及一期稻作灌溉計畫。

從去年二期作結束以來久旱不雨，全台旱象嚴峻，降雨量遠低於歷年紀錄，農水署彰化管理處自去年提前斷水後，配合春耕重新實施輪灌，農曆年後就全面啟動自有20多口8英吋口徑的深井，許多位處灌溉水下游末端的沿海地區農民，則多啟用私人農田水井抽水因應。

農水署彰化管理處處長劉淑華表示，久旱導致濁水溪逕流減少，上游霧社、日月潭水庫水量剩6千多萬噸，與去年同期1.6億噸相較，銳減逾6成，彰化灌區3月中旬後，僅能分配到12CMS、約103萬6800噸，農業用水已全面限縮至3成供應。

劉淑華說，全縣仍有3成稻田還未整田插秧，農田需水量大，彰化管理處啟動緊急應變機制，通令各灌溉工作站配合用水管制中心、第一水路站，依大區輪灌公告，執行加強用水調節，以求全力完成春耕任務。

管理組長陳耀釧說，彰化1期作正常灌溉水權量為41CMS（354.24萬噸），今年公告大區輪灌基流量則為18CMS（155.52萬噸），然而實際卻僅剩下6成多，是近30年新低點，雖有少數農民仍會吵著來要水，但多數在在小組長宣導下，多能配合體諒，相互等待禮讓，依序用水；各工作站也都加強巡水措施，除疏通水路、夜間加班巡防進水口、回歸水利用等，全面加強調節用水，以最有限的水資源來提高灌溉效率，因調配得宜，預估月底前全縣春耕作業都能如期完成。

陳耀釧指出，彰化縣灌溉水利系統，南彰有引自濁水溪上游集集攔河堰的八堡一、二圳和莿仔埤圳，北彰水源則為烏溪支流貓羅溪的福馬圳和東西二三圳等；全彰化春耕作業已達70％，南彰化鄉鎮全數順利插秧，中彰也有8成，北彰水量大減，但灌溉用水仍能勉強支應，預計月底前皆可完成插秧，影響不會太大。

(中時 )