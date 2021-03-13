台灣國旅正夯，業者紛紛推出五星級豪華旅遊、地方小確幸旅行，多元主題吸引台灣消費者，社團法人中華職訓教育創新發展學會（AVEC）看準商機，整合地方醫療資源，針對企業家與高階主管，推出抗衰老醫療個人自助旅遊方案，與台北知名Mandala全人健康診所合作，讓每個人都能接觸到最新的生醫科技。

AVEC薛煒立理事長表示：疫情前不少旅行業者組海外醫療旅遊團，不同國家有不同的醫療優勢，國旅近期掀起自由行潮，AVEC攜手輔導企業店家，串連食衣住行娛樂，此次台北自由行行程，結合台北知名米其林餐廳與健康診所，讓每位會員有不同的體驗。行程特色是透過專利365全人健康因子，打造人生健康的投資組合，創造穩定、安全、與健康的未來。

台灣Mandala全人健康診所營運長賴彥宏指出，過去國人耗費巨資出國做細胞治療，自己因為家中長輩健康需要踏入抗老再生醫學，台灣的生技醫療條件不輸國外，費用甚至僅有國外的十分之一，而老人家的心願只是想還能吃滷肉飯，全人健康診所為每個人量身打造適當的療程。

全人健康診所公關陳怡廷表示，韓國首重醫學美容、泰國則是物美價廉，時尚美容搭配醫療健檢、歐洲則首重身心靈全方位療程。台灣醫療產業是台灣近年少數可維持兩位數高成長的產業之一，估計台灣醫療器材年產值將由2003年的11.6億（美元）增加至2008年16.9億（美元），顯示台灣醫療能量不亞於國際。 衛生福利部於107年6月8日預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法修正草案」（以下稱特管辦法），開放6項細胞治療技術，適用對象包括自體免疫細胞治療，用於標準治療無效的癌症病人與實體癌末期病人。

陳怡廷指出，由於台灣細胞發展已逾二十年，加上衛福部特管法開放，台灣細胞技術開始在世界發光發熱，若能結合國旅醫療方案，更能將最新的醫療科技細胞療法觀念推廣出去。 社團法人中華職訓教育創新發展學會聚集了多方資源，以新式創新運營整合不同產業，從個人自助旅遊、醫療與科技，打造全方位全人健康管理，推出全新的醫療旅遊，搶攻新客群體驗，創造不景氣中的新商機。

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