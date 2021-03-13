明天(14日)正逢農曆2月初二，是民俗信仰中的「頭牙」，也是土地公的生日，相傳當天向土地公求財求事最靈驗，不少企業、商家也深信不疑，都會準備供品祭拜，祈求事業順利。對此知名命理師謝沅瑾也分享知識，點出供品中若有「麻糬」、「土豆」、「酒」最佳。

謝沅瑾在臉書粉專《謝沅瑾命理／民俗文化研究中心》指出，土地公誕辰祭典分別是在農曆2月初2和8月15，源自於古代「社祭」，分為春社、秋社，民間在這兩天舉行祭典，象徵著「春祈、秋報」。

謝沅瑾說，土地公是和人民最親近的神明，不僅是地方守護神，同時也是財神、福神，左手拿金元寶或銀錠、右手拿拐杖或如意，笑容可掬的圓滿芸芸眾生的心願。

謝沅瑾指出，祭拜土地公，除了最常見的鮮花、水果與牲禮外，土地公還有三大喜好，分別是「麻糬」，象徵黏錢；「土豆」，代表吃到老；以及最後的「酒」，可以活得長長久久，當然最重要的還是心誠則靈，要懷著一顆虔誠的心靈去祭拜。

[土地公生日] 相傳農曆二月初二土地公生日當天向土地公求財求事最靈驗！ 土地公誕辰祭典分別是在農曆二月初二和八月十五，此乃源自古代「社祭」分為春社、秋社，民間在這兩天舉行隆重祭典，象徵「春祈、秋報」。 土地公在民間信仰中是和人民最親近...

謝沅瑾命理／民俗文化研究中心發佈於 2021年3月11日 星期四
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(中時新聞網)

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