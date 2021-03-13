弘道老人福利基金會與新加坡Art-Zoo藝術動物園，及一群藝術家，13日在北區「不老夢想125號」，舉行「夢想車庫特展」，義賣展出「夢想安全帽」，所得捐助獨老；創意才子黃子佼親手創作的安全帽命名為「Rock？Rocker！」，除傳達永續環保的理念，並表達「人生旅程，軟硬兼施」勇敢追夢。
黃子佼親手創作的「夢想安全帽」，外型酷似龐克頭風格的大石頭，圓圓護目鏡，像「咕溜、咕溜」大眼睛，黃子佼說，「Rock？Rocker！」安全帽，利用回收媒材創作，他夢想身心都能如岩石般堅毅，很多事情能破釜沉舟、迎刃而解；鼓舞大家面對夢想就算滿頭泥石，也要勇往直前。
活動記者會上，演奏薩克斯風的弘道志工張慶雲，還穿上Art-Zoo設計的「不老騎士Bulao」T恤，擺POSE走秀，她說，自己也打棒球，無論任何年齡，大家都可以跟她一樣，勇敢追夢不嫌晚。
不老夢想125號陳姿婷組長表示，與新加坡Art-Zoo藝術動物園、台灣的藝術家們攜手打造了「夢想車庫」特展，把真實世界的不老騎士與這些繽紛、活潑的虛擬動物角色做創意融合，每1件作品都令人為之驚艷。
「夢想車庫」特展自即日起至5月底於北區「不老夢想125號」展出，1樓展區則為互動體驗區，開放給大眾自由創作夢想徽章，鼓勵大家在夢想大牆貼上夢想，2樓展區包括，Art-Zoo色彩繽紛的動物角色們，及夢想團隊共同創作的「圓夢徽章安全帽」，及來自台灣不同領域的10位藝術家的「夢想安全帽」作品。
(中時 )
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