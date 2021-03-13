南韓人氣男星玄彬和女星孫藝珍近年屢傳緋聞，終於在今年元旦公開戀情，兩人愛得高調，一舉一動都受到關注；日前才有人注意到孫藝珍戀愛時也像一般小女人，狂讚玄彬的照片，而南韓論壇又有網友挖出兩人童年照，發現兩人居然從小就有夫妻臉，紛紛喊話男神快點和女神結婚。

近日南韓論壇有網友聊到玄彬和孫藝珍，還將兩人相似角度的照片重疊，意外出現驚人結果，大眼睛和高鼻樑幾乎像是完美複製，相似度激近百分百的夫妻臉讓網友超驚喜。

南韓論壇有網友挖出玄彬和孫藝珍童年照，發現兩人居然從小就有夫妻臉。(圖/ 摘自南韓論壇theqoo)

沒想到有其他人挖出玄彬和孫藝珍童年照，才發現他們根本是「天生夫妻臉」，小時候的照片不僅臉蛋五官相似，穿著取向也雷同，放在一起根本認不出來哪個是玄彬哪個是孫藝珍；網友最後也公布解答，望向右邊的小孩是孫藝珍，雙眼緊盯鏡頭的則是玄彬。

早在去年2月孫藝珍小時候和家人出遊的童年照就引起討論，當時還沒交往的兩人被敲碗在一起外，網友更發現孫藝珍的父親外貌和玄彬有點相像。孫藝珍和玄彬經歷電影《極智對決》和電視劇《愛的迫降》，終於假戲真做，外界對兩人是否結婚都抱持超高期待。

(中時新聞網)