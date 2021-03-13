我國東加勒比海友邦「聖文森及格瑞那丁」駐台大使柏安卓(Ambassador Andrea Bowman)，以「未來領袖須具備之特質」為題，與靜宜師生分享豐富的教育與外交經歷。她鼓勵學生踴躍參與國際相關活動，並透過「餐桌文化T.A.B.L.E」的五大價值，培養正義、和平、繁榮、團結、友誼等未來領袖特質！
台灣與聖文森及格瑞那丁自1981年建交以來，兩國邦誼穩固友好，是我國於東加勒比海地區最堅實的友邦，雙方在各項領域的合作計畫成果斐然！
曾任聖國第一女子中學校長的柏安卓，擁有豐富的外交與教育經歷，她幽默風趣的對談，吸引全場師生的目光。她提醒學生，要積極拓展國際視野與公民素養，並肯定台灣已跨出國民外交重要的一步！
柏安卓指出，「餐桌文化T.A.B.L.E」分別象徵「Talk對話分享」、「Accept接納肯定」、「Bless支持激勵」「Listen傾聽」及「Enjoy共融」等五大價值。透過「T.A.B.L.E」能培養正義、和平、繁榮、團結、友誼等未來領袖特質！
柏安卓指出，家庭環境是人格養成的重要因素，成員間的溝通、支持、傾聽及尊重等，是領袖必備的重要特質。但若無法在健全溫暖的家庭中成長，只要相信自己，透過努力與學習，仍然可成為自己所期許的人！她期勉學生具備同理心，尊重彼此差異性，接納多元文化，並培養團隊合作等知能，成為社會進步的動力！
靜宜大學寰宇外語教育三年級邱奕禎說，藉由大使的分享，瞭解聆聽、同理心和清晰表達能力的重要！演講過程中，也深刻感受到她的「領導力」，更有助於提升國際視野及競爭力！
(中時 )
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