陸委會副主委邱垂正強調，在疫情獲得控制之後，中央一定會盡快逐步恢復兩岸「小三通」正常往來，不僅要回到過去的榮景，還要推出2．0升級版的高品質服務。（李金生攝）

初日號帶著各界的祝福和期待，出航馳騁海上藍色公路。（李金生攝）

「初日號」總噸位198噸，船長34.2米，船寬6米，使用3部德國MAN引擎，航速可達22浬。（李金生攝）

初日號的上層甲板有超過100平方米的戶外觀景空間，並有服務吧檯等設施，提供樂團演出等娛樂服務。（李金生攝）

金廈海運旗下新一代渡輪，主打「類空服」、「偽出國」藍色公路行程的初日號13日中午自水頭港鳴笛出航，跨海見證海上遊金門首航的陸委會副主委邱垂正強調，在疫情獲得控制之後，中央一定會盡快逐步恢復兩岸「小三通」正常往來，不僅要回到過去的榮景，還要推出2.0升級版的高品質服務。

邱垂正表示，兩岸往來逾20年的「小三通」，去年遭遇百年一遇的疫情而停航至今，但陸委會和交通部一定會與金門、連江縣政府通力合作，只待疫情獲得控制，就盡快逐步恢復「小三通」的正常往來，不僅要回顧過去的榮景，還要推出高品質的2．0升級版服務，大家齊心合力來締造佳績、創造歷史，同時也要祝福蘊含旭日東升意義的初日號，順風順水，商機滿滿。

楊鎮浯縣長也強調，危機就是轉機，過去2年金門遭遇非洲豬瘟、秋行軍蟲、牛結節疹、新冠肺炎、小三通停航和50年來最嚴重旱災的挑戰，在中央、地方和全體鄉親的共同的努力下，在牛年即將扭轉乾坤，像旭日初升一樣，迎來金門的新氣象。

專營金廈「小三通」客船的金廈海運邀請柏成設計公司設計外觀，打造新一代渡輪「初日號」，總噸位198噸，船長34.2米，船寬6米，使用3部德國MAN引擎，航速可達22浬，可容納旅客132名，上層甲板有超過100平方米的戶外觀景空間，並有服務吧檯等設施，提供樂團演出等娛樂服務。

初日號的海上遊金門行程有日間航程（90分鐘），沿途遍覽復興嶼、猛虎嶼、大膽嶼、二膽嶼、檳榔嶼、 金門大橋等金門黃金海岸美景。夜間航程（90分鐘）則有金門大橋、廈門黃金海岸和金門、廈門夜景（廈門會展中心、觀音山國際商務中心樓體藝術燈光秀）。

金廈海運說明，搭乘初日號出航，沿途欣賞金門及廈門海上美景外，船上更提供「類空服」服務，旅客可於船上享用金門在地風味餐「金門胡椒包」、「金門芋戀肉」和金門特色茶點「竹葉貢糖」、「豬腳貢糖」、「軋車餅」等，航行期間並安排歌手駐唱等娛樂節目，在海上度假留下滿滿美好回憶。

(中時 )