台灣輸日香蕉被驗出殺菌劑百克敏劑量超標一事，農委會13日特別發出新聞稿強調，是單一業者沒有遵守日本用藥安全相關規定，農委會已積極介入輔導，並要求業者確實遵守相關規定，確保輸日香蕉出口順暢。

農委會說明，日本向為台灣農產品重要外銷市場，近年來農委會採取相關措施，水果輸日量值有明顯成長，2020年生鮮水果輸日本為6,428公噸、1,555萬美元，分別較2019年成長37％、29％，其中香蕉、鳳梨、芒果為主力出口品項，外銷日本金額成長32％、119％、1％。

農委會指出，這次台灣某業者輸日香蕉被驗出農藥超標，在台灣為核准使用用藥，主要用於防治炭疽病及黑星病，日方及台方的容許量都是0.02ppm，事件發生原因是單一外銷業者未能確實遵守日本農藥殘留安全要求所致，農委人會將請縣市政府依農藥管理法進行裁處，被驗出藥殘的貨品也不得申請外銷獎勵補助，未來更將積極輔導農民落實田間管理，並派員前往集貨場加強出口查驗及在田間進行訪視，以確保外銷品質。

(工商 )