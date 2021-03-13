土地徵收補償費還沒領嗎？新竹縣政府統計，截至今年2月止，尚有未受領徵收補償共計1536筆、金額高達6億2552萬元，新竹縣長楊文科提醒，徵收補償費的保管通知為15年內，呼籲地主要記得準備相關證明，前往地政處領取，以免讓自身權益受損。

楊文科指出，依據地政處統計，縣府保管的未受領徵收補償費總金額高達6億2552萬元，依據2000年公布施行的土地徵收條例第26條規定，因受領遲延、拒絕受領或不能受領的補償費，因存入國庫專戶保管，並自送達通知的生效力日起，超過15年未領取的補償費，則將歸屬國庫。

地政處說明，徵收補償費遲遲未領取的原因，包含有姓名、住址不全，或是土地設定有抵押權，須有抵押權人同意才可領取，另外更多數是因土地所有權人、也就是應受補償人已經過世，繼承人間未達成協議，或是繼承人人數過多，應檢附的繼承文件資料手續繁瑣，甚至因補償費不多，實際可領到的金額變少，因而擱置未領取。

地政處也指出，自土地徵收條例於2000年公布施行起，至2015年間未領取的徵收補償費，依規定已歸屬國庫，另外內政部也規定，每年6月、12月底清理專戶保管款，應歸屬國庫的款項，也須繕造清冊送國庫經辦行辦理繳庫作業，而自2015年12月至去年12月止，縣府陸續清理繳交國庫的保管金額，已達3億2278萬餘元。

地政處近日將就今年度屆滿15年的徵收補償保管款清理造冊，並公布於地政處網站，也將持續清查各年度保款期限將至的徵收補償費保管款資訊，民眾可於新竹縣政府地政處網頁查詢，或電洽地政處徵收科03-5518101轉3381。

(中時 )