性行為太激烈,一不小心就會發生悲劇,美國一對夫妻,某次公路旅行途中,兩人突然想要來一發,便將車子停到路邊開始車震,想不到夫妻倆激戰時,男子下體突然斷裂,當下還不斷噴血,瞬間從極樂世界掉到地獄。

一名美國男子安迪(Andy),與妻子布里(Bree),在節目中《性愛送我掛急診》(Sex Sent Me to the ER)分享一段經歷,兩人在一次公路旅行中,因為車震太激烈,安迪的陰莖應聲斷裂,下體突然腫的像手臂一樣,甚至不斷冒出鮮血,還伴隨著劇烈疼痛。

妻子布里也嚇壞,趕緊將丈夫送到最近醫院急救,醫生麥可(Michael Guirguis)診斷後表示,安迪右側陰莖「骨折」,也就是「白膜破裂(rupture at tunica albuginea)」,(陰莖其實沒有骨骼組織,不會骨折或折斷,受傷的是一層白膜)。

見丈夫受傷,布里相當內疚,同時擔憂安迪之後是否可以發生性行為,醫生將安迪另一側陰莖也「打斷」,因為如果不這樣做,「勃起時無法直立,會變成歪一邊」,幸好手術相當順利,術後也必須禁慾一個月,恢復往日雄風沒有問題,只是長度可能會略為縮短一些。

(中時新聞網)