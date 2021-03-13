性行為太激烈，一不小心就會發生悲劇，美國一對夫妻，某次公路旅行途中，兩人突然想要來一發，便將車子停到路邊開始車震，想不到夫妻倆激戰時，男子下體突然斷裂，當下還不斷噴血，瞬間從極樂世界掉到地獄。

一名美國男子安迪（Andy），與妻子布里（Bree），在節目中《性愛送我掛急診》（Sex Sent Me to the ER）分享一段經歷，兩人在一次公路旅行中，因為車震太激烈，安迪的陰莖應聲斷裂，下體突然腫的像手臂一樣，甚至不斷冒出鮮血，還伴隨著劇烈疼痛。

妻子布里也嚇壞，趕緊將丈夫送到最近醫院急救，醫生麥可（Michael Guirguis）診斷後表示，安迪右側陰莖「骨折」，也就是「白膜破裂（rupture at tunica albuginea）」，（陰莖其實沒有骨骼組織，不會骨折或折斷，受傷的是一層白膜）。

見丈夫受傷，布里相當內疚，同時擔憂安迪之後是否可以發生性行為，醫生將安迪另一側陰莖也「打斷」，因為如果不這樣做，「勃起時無法直立，會變成歪一邊」，幸好手術相當順利，術後也必須禁慾一個月，恢復往日雄風沒有問題，只是長度可能會略為縮短一些。

(中時新聞網)