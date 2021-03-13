109學年度UBL大專棒球聯賽另一場4強賽，國立體大王牌投手莊陳仲敖表現虎虎生風，用117球完投9局，飆出15次三振、無保送，僅被敲4支安打、失1分，率隊以7比1擊敗台東大學，明將與北市大爭冠。

莊陳仲敖此役有效壓制台東大學打線，僅在二局上碰到亂流，被廖元斌、陳冠澔敲安掉分，回穩後的莊陳表現威風八面，6個半局僅被敲2支安打，最後6個出局數都用三振解決打者；國體打線也給予火力支援，全場敲出9支安打，加上對手奉送3失誤、4保送換回7分。

此役是莊陳仲敖個人大學生涯首度完投9局，也飆出生涯最多的15次三振，賽後他坦言開賽時自己有些緊張，但他告訴自己不要把這場比賽當作4強賽，而是一般比賽，加上隊友在第3局得分逆轉也讓自己投起球來更添信心。

根據場邊球探測速，莊陳仲敖投到第9局球速還有153公里，他表示，自己前半段比較有催球速，後面就順順的投，「這場比賽就跟對上南華時一樣，沒有去想著幾K，自然也會有好表現。」

20歲的莊陳仲敖目前為大三生，對於自己未來目標，他肯定的說：「大學畢業前目標仍是旅美，今年不太可能報名（中職）選秀。」

明天國體大將與北市大爭冠，教練龔榮堂表示，陣中有14位投手，就是把狀況最好的推上去，「明天就是一球一球來，最重要的還是球員臨場表現。」

(中時 )