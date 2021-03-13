股市冰火兩重天，輸家贏家M型化對峙。

2021年美國10年期公債殖利率必持續揚升，筆者認為眼前1.6~1.7%是最低消費，美股那斯達克指數隨之自2月16日14175高點下跌到3月5日12397點，僅用13天回檔修正12.5%，挑明了未來一切，總是先有股價才有訊息。技術面解盤，也恰巧剛好在13天費波南西數列轉折出現低點12397點，然後快速反彈拉升3天880點到3月10日盤中高點13277點，算起來，剛好針對這一波下跌1778點反彈50%黃金切割率0.5的位置，恰巧進入反彈波的危險區。

此時台股自3月5日低點15636點漲到3月11日16216點，上漲反彈也結束了？站回萬六關卡已經毫無意義，因為將再跌破3月5日低點去測試15000點，筆者要講的是，此波修正是良性中線回檔，然股市結構已經丕變，年初筆者文章一直解析應賣出科技股，今逐漸成為市場共識，2021年確實是牛「轉」「錢」坤的一年，聰明的投資人，在類股選擇上必選換腦袋，鋼鐵、塑化等原物料股、金融股別小看它，未來一年漲1倍恐也是最低消費喔！

台股指數中線波浪級數等級的修正還沒結束，投資人該擔憂害怕的不是台股指數，而是個股。筆者1月9日專欄提到通膨怪獸長大了，將衝擊科技股，也挑明生技拐點、生技和半導體翹翹板關係等論述，如今回頭檢視美國10年期公債殖利率真的一瞬間就從0.52%飆升到1.62%，而這個1.6~1.7%絕對是一個低點絕非高點，然這個數字已經對股市產生心理壓力，何況在今年將見到2.5%，科技股的籌碼宛如「單于夜遁逃」大逃殺不是沒道理。

這一波台灣半導體股的聯電從59.4元跌到44.9元、跌幅24%；世界先進從132元跌到98.5元、跌幅25%；旺宏從50元跌到39.85元，幾乎吃掉所有漲幅；華邦從32.5元快速下殺到26.2元，跌掉兩成是目前的最低消費；祥碩一片看好聲卻從2140跌到1480元。半導體族群股價這一波快速回檔，基本面其實並沒改變，變的是漲太多了。

由於股價殖利率低於美國10年期公債殖利率，台積電這一波從679元殺到585元，雖然沒破季線，但並不代表未來不會跌破季線，只是時間問題而已，調整會持續下去，別懷疑。

回顧台股指數創歷史新高的結構，是去年靠著台積電、聯發科、台達電、聯電及鴻海5大權值股貢獻75%的漲幅；今年外資大提款台積電、聯電2400億元，台股卻相對強於那斯達克指數，透露資金轉戰台塑、南亞，驗證上周筆者的論述。結論是選股、選股、還是選股，道瓊工業指數在公債殖利率走升中逆勢創新高，點出了類股選擇的重要性。

「台積電一股獨大」在2021年被逆轉了，牛轉錢坤為「通膨概念股獨大」，2008年原物料的歷史高點，今年將被突破？原物料、塑化、航運、鋼鐵、金融現在位階跟當年相比，真的嚴重被低估，其他如股價嚴重低於淨值的公司都要投以關愛眼神，因為在夏天來臨前，科技股調整都還沒結束；過去一年躺在地板上的類股漲勢也還沒結束，這時候，生技主升段也悄悄上演股王爭霸戰，專注細胞精準醫療的長聖和隱形眼鏡的晶碩股價競逐爭霸，雙雙創下歷史新高，此時精華直逼300元寫下3個月新高，晟德集團的達亞、合一、大學光隨時在彎道超車？長聖是今年上櫃的新股，臍帶間質幹細胞UMSC01國際授權題材，一路衝高，掛牌價為138元，掛牌2個月翻一倍漲159%，目前拿下生技股王寶座，堪稱最強新妖股候選人，但是比賽看結果，沒到終點誰也不知道喔。選股、選股、還是選股，押對寶才能賺大錢。

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)