網友截圖該顧客的評論，讓上萬名網友看傻直呼太過份。(圖取自爆廢公社二館)

碰到無法溝通的客人時該如何處理？一名顧客到了知名連鎖咖啡店點餐，點餐時狂跳針，「我要一杯熱的半糖微冰奶茶」，讓店員聽了一頭霧水，只好詢問該顧客到底是要熱的奶茶還是冰奶茶，沒想到顧客事後爆氣，回家刷了1星負評，還飆罵店員「腦殘、智障」等字眼，讓不少網友看傻，直支持店家提告。

有網友在臉書社團爆廢公社二館發文指出，他發現某連鎖咖分店被留了1星負評，但細看之後發現該顧客邏輯很有問題，「這個人是不是有什麼障礙？熱的半糖微冰，那到底是要熱的還是冰的？」更心疼店員無辜遭罵，直說這種不實評價真的讓人看了很傻眼。

從圖片中可以看到，這位匿名為「哈哈」的網友在1個月前留下了1星評論，內容開頭批評店員態度真的很差，表示店員狂問自己到底要冰的還是熱的奶茶，「我一直說熱的半糖微冰，他是聽不懂是不是？現在店員都腦殘還是智障，服務業做不好，就回去吃土」。

奇葩要求讓人看了滿頭問號，不過店家EQ倒是很高，禮貌的在評論底下回復，「您好，看完監視錄影畫面，很清楚聽見您說要熱的半糖微冰，服務人員詢問不知道您要熱的還是冰的。熱的沒辦法做微冰的喔！任何家飲料店應該都沒辦法，不好意思！」

貼文發出後上萬網友也看傻，直批這顧客太誇張，「一個腦袋沒帶出門的郎客」、「他是找麻煩的，別理他」、「自以為有理的人都很敢」，另外也有網友推測，該顧客可能是想要常溫的奶茶，「熱的半糖微冰=溫的」、「他應該是不知當有溫的選項」、「熱的半糖微冰，加兩三顆塊冰塊，所以是溫的？」

(中時新聞網)