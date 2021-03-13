民進黨台南立委王定宇，近日被周刊爆出多次進出同黨美女發言人顏若芳台北市住處，資深媒體人彭文正直言，「自己從沒看過被抓包『偷吃事件』，當事人姿態還這麼高的，史上沒有。且報稅資料也被周刊踢爆是複製貼上，被抓包還怪監察院，約好的選民服務也不做，反倒跑去上政論節目」。彭文正分析，從這整件事來看，「王定宇能力不強，處理危機能力真的非常弱，完全慌了手腳，還好他今天只是立委」。

彭文正說12日在其主持的《政經關不了》大談王定宇同居疑雲，他指出，從王定宇繳8千元房租給房東顏若芳，但顏若芳沒有補充勞健保，甚至沒繳房屋稅、所得稅，且週刊再爆王定宇在監察申報系統資料有連續2年的報稅資料，幾乎是複製貼上來看，王定宇將財產申報的問題賴給呈報人員，讓監察院氣到馬上跳出來打臉他，澄清報稅是王定宇團隊這邊所操作，是王定宇的問題。彭文正不禁質疑「周刊爆料存款數字一模一樣，王定宇該如何替國家把關財政預算呢？這種人還可以當立委嗎？」。

彭文正也暗諷，「讓人驚訝的是小套房居然只有一間浴室，那是不是王定宇要洗澡的時候，顏若芳就得自己躲到壁櫥裡去，把門鎖起來，等王定宇洗好著裝完畢，離開回房間，顏若芳才能出現？這也不無可能，這代表顏若芳非常體諒王定宇，也非常正派，也不是不可能。太陽底下總會有一些特別的事情發生」。

2018年顏若芳爭取連任台北市議員，立委王定宇陪同拜票。（圖／摘自顏若芳臉書）

對於網友種種質疑，王定宇發文放狠話，「要網友好自為之」，也讓彭文正相當吃驚，他坦言，自己從沒看過「被抓包偷吃」事件，當事人姿態還這麼高的，史上沒有。

而從王出事後神隱了兩、三天，一下宣稱出席立院會議，但先前說好的選民服務卻沒做，又突然出現在自家《三立》電視台節目，大談鳳梨，彭文正分析，「王定宇真的是慌了手腳，能力不強，處理危機的能力真的非常弱，還好王定宇今天只是一個立委，如果今天他今天是個內閣官員，會比大笨鐘更慘」。

彭文正節目狠酸王定宇 句句突破盲腸 彭文正節目狠酸王定宇 句句突破盲腸 惱羞成怒？ 諷刺比「大笨鐘」還慘！ #吐司去邊 由中天新聞發佈於 2021年3月13日 星期六

(中時新聞網)