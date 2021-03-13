已婚的民進黨立委王定宇，與小他17歲的民進黨發言人顏若芳，被爆出同居疑雲。對此，東華大學教授施正鋒表示，通常有事情不好處理時，這種事情就會爆出來，而王定宇的事情，可能是民進黨為了要轉移大陸封殺台灣鳳梨和藻礁公投等問題的焦點，他還認為，王定宇的臉書打卡，通常是在誤導關注焦點，「玩越大心理鬼越大」。

《中天新聞》報導，施正鋒表示，通常有一個重大事情不好處理的時候，這個案子就會出來，他指出，通常出來當打手、當肉墊的，就是要夠力，當肉墊如果成功，擋住這一個禮拜，到最後他老婆出來講就沒事了。

記者提問，王定宇是要擋什麼事情？施正鋒回答，現在都在講，是因為台南市長初選產生的派系鬥爭和陰謀論等等；但就時間點而言，如果是要轉移焦點，當然就是鳳梨、藻礁，最近新聞處理的很不好，大概是這個。

針對王定宇和顏若芳稱兩人是房東與房客關係，施正鋒指出，現在扯到說顏若芳是同性戀，那是不可能的，說了一個謊話要更多謊來圓，且男女之間本來就是瓜田李下，他更以老師和學生、助理之間的關係為例說明，這樣的情況容易被拿來大做文章，都是很不好的，「我是覺得，王定宇大概就是藝高人膽大，還是認為自己很清白、沒事」。

至於王定宇的打卡早安文引起外界聯想，施正鋒認為，通常這就是在誤導，「玩007的概念」，並指自己雖不會打卡，「但通常打卡就是告訴大家，我現在在哪裡，玩越大心理鬼越大」。

對於王定宇回應監察院財產申報問題，施正鋒說，財產身到底是怎麼一回事？就照法律走，頂多也是處罰一下，王有一點越描越黑。他並指出，國防外交委員會是最敏感的，軍購那麼多，王又是上會期的召委，像這種東西，都是不好的，「我不太曉得，真正是怎麼一回是，那部分是法律比較好處理」。

王定宇同居疑雲 施正鋒:替藻礁鳳梨擋子彈？

(中時新聞網)