義大利3名軍人日前施打預防2019冠狀病毒疾病的AZ疫苗後死亡，引起民眾恐慌；義大利藥品管理局已查封該批AZ疫苗並展開調查，但相關單位宣布不會全面停用AZ疫苗。

英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）的2019冠狀病毒（COVID-19）疫苗（AZ疫苗）傳出可能造成嚴重血栓副作用，目前丹麥、挪威等歐洲多國已宣布暫停使用。

不過，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）與衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）昨天都強調，施打疫苗的成效良好，會繼續推行接種計劃。

義大利藥品局（Aifa）11日查封一批編號ABV2856的AZ疫苗，因為有3名在義大利西西里島服役的軍人接種該批疫苗後死亡。

第一起死亡案例是今年43歲的海軍士官帕特諾（Stefano Paterno），他在西西里島城市希拉科沙（Siracusa）服役，8日打了該批AZ疫苗之後，隔天心臟驟停死亡。希拉科沙檢察單位已針對此案展開調查。

帕特諾的妻子向義大利媒體表示，丈夫打完疫苗幾小時後出現顫抖、高燒症狀，之後似乎好轉，但到半夜情況又忽然惡化，她發現帕特諾躺在床上呻吟、呼吸急促，救護車立刻趕到，但已經無法救回帕特諾。

她表示，帕特諾很多軍中同僚接種AZ疫苗之後都出現高燒症狀。

第二起死亡案例是7日發生在西西里島的卡塔尼亞（Catania），死亡者維拉（Davide Villa）是50歲的軍方機動小組隊員，他是接種該批AZ疫苗12天之後死亡。醫院診斷死因是深層靜脈血栓造成腦出血。

維拉的弟弟法布里歐（Fabrio）是義大利知名攝影記者，他表示，雖然調查真相也不能將哥哥還給他，但他認為一條生命不能這樣不明不白死掉，希望當局能盡快查出死因。

第三起案例是2月20日發生在西西里島的特拉巴尼（Trapani），現年54歲的馬尼斯卡科（Giuseppe Maniscalco）在接種該批編號ABV2856的AZ疫苗48小時後心臟病發身亡。初步屍體檢查排除了死因與施打疫苗有關，但在後續又出現兩起注射該批疫苗引起死亡的案例後，當地檢察單位已決定採取進一步的組織化驗。

為緩解義大利民眾對AZ疫苗的疑慮，義國總理德拉吉12日特別前往羅馬附近的疫苗中心參訪。

德拉吉表示，有一批AZ疫苗疑似引發幾起嚴重不良反應事件，義大利藥品局封鎖該批疫苗調查是「預防性措施」，目前沒有直接證據顯示死亡案例與疫苗有關，且疫苗的初步成效已展現，只有接種疫苗能帶義大利走出疫情，義大利將繼續加速接種計畫。

(中央社)