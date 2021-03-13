傅健穎今年與毛小孩一起過年。（藝人提供）

傅健穎去年3月來台宣傳專輯《一半太陽一半月亮》，之後返回家鄉馬來西亞，隨即遇上新冠肺嚴肆虐，大馬實施行動管制至今，限制民眾移動範圍，傅健穎這段時間大多一個人待在吉隆坡，連農曆過年也無法返回新山爸媽家團圓，除夕夜透過連線方式與家人互道新年快樂，她一個人與三隻貓狗迎接牛年，自嘲有一夜長大的感覺，「我好像一個媽媽、一家之主的感覺，貓貓狗狗都超過六七歲，我家簡直就像個老人院」。大年初一派紅包給毛小孩們，還幫牠們穿新衣。

她沒回去過年，於是家人也不布置家裡迎接新年，「他們說少了我就少了過年的感覺，所以沒有特別想布置」。除夕夜她親手料理釀豆腐，吃著年夜飯與爸媽連線，「看他們在家吃火鍋，怕情緒感傷，我們用玩笑話帶過」；相當獨立的她不輕易讓家人看見自己心酸一面，「 我都會掩飾得很好，一個人吃著釀豆腐、盯著電視機卻不知道在播什麼節目」。

想念台灣的她，日前開直播與歌迷分享去年首度來台宣傳趣事，「這些事都不會重來，而且是我的第一次」，目前大馬開始施打首批疫苗，前線人員優先，民眾則分批接種疫苗，她打算打完疫苗後再安排來台；傅健穎去年因居家防疫學會錄音、混音，「這一年反而是我音樂學習成長最多的時刻，希望接下來發一首曲風陽光的單曲，分享快樂也為大家防疫加油打氣」。

(中時 )