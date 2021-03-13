72歲美國鄉村男歌手賴瑞蓋特林（Larry Gatlin）本月初接種第二劑莫德納（Moderna）疫苗，想不到他施打後的4天就中招，檢測新冠肺炎結果呈陽性反應，令他得知當下超崩潰。

賴瑞蓋特林本月4號施打第二劑莫德納疫苗，想不到8號檢測結果竟呈陽性反應，隔日詳細報告出爐，仍是一樣的結果，讓他只能無奈地透過發言人證實確診新冠肺炎一事。

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賴瑞蓋特林對於確診新冠肺炎一事，內心百感交集，據美國《福斯新聞》(Fox News)報導，他無奈地說：「我撐了361天都沒確診，結果我打完第二劑莫德納疫苗4天後就中招，這機率有多少？」語氣有些崩潰。

同時賴瑞蓋特林也透露，現在他已出現咳嗽、身體痛與疲憊等症狀，感覺像得了感冒一樣，幸好情況不嚴重。

出道近50年的賴瑞蓋特林（Larry Gatlin）是美國知名鄉村歌手，唱紅《Broken Lady》、《All the Gold in California》、《Houston (Means I'm One Day Closer to You)》等經典名曲，與2個弟弟合組「賴瑞蓋特林兄弟樂團」亦在樂壇獲得成功。

(中時新聞網)