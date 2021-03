72歲美國鄉村男歌手賴瑞蓋特林(Larry Gatlin)本月初接種第二劑莫德納(Moderna)疫苗,想不到他施打後的4天就中招,檢測新冠肺炎結果呈陽性反應,令他得知當下超崩潰。

賴瑞蓋特林本月4號施打第二劑莫德納疫苗,想不到8號檢測結果竟呈陽性反應,隔日詳細報告出爐,仍是一樣的結果,讓他只能無奈地透過發言人證實確診新冠肺炎一事。

賴瑞蓋特林對於確診新冠肺炎一事,內心百感交集,據美國《福斯新聞》(Fox News)報導,他無奈地說:「我撐了361天都沒確診,結果我打完第二劑莫德納疫苗4天後就中招,這機率有多少?」語氣有些崩潰。

同時賴瑞蓋特林也透露,現在他已出現咳嗽、身體痛與疲憊等症狀,感覺像得了感冒一樣,幸好情況不嚴重。

出道近50年的賴瑞蓋特林(Larry Gatlin)是美國知名鄉村歌手,唱紅《Broken Lady》、《All the Gold in California》、《Houston (Means I'm One Day Closer to You)》等經典名曲,與2個弟弟合組「賴瑞蓋特林兄弟樂團」亦在樂壇獲得成功。

(中時新聞網)