行政院11日通過「房地合一稅2.0所得稅修正案」，囤房稅相關方案暫時喊卡，而民眾紛紛疑惑該政策是否能有效遏止房價的攀升。對此，財經專家Joe於粉專「Joe’s investment」上表示，幸好政府囤房稅沒有執行，不然就步入南韓的後塵了，更指出，「沒有這種政策，因為那違反了市場機制」。

財經專家Joe在粉專上發文稱，有些人看到南韓財政部提議，為抑制房價，對名下擁有多棟住宅的屋主加徵房屋稅，無房產的民眾就覺得好像是德政一樣。

Joe進一步解釋，如果政府實施一個政策，目的是要壓制房價和租金上漲，當然是好事，「但若是政策實施，房價和租金不跌反漲，那該政策到頭來只是懲罰房客和購屋者」。

Joe透露，其實南韓政府不是第一次增加房屋持有成本。在2003年、2005年和2018年都有相關政策在抑制房價，「然而現實市場的機制的結果，卻是房價上漲和房租暴漲兩者同時發生」。經營成本增加3%，終端售價就至少增加3%，多房的屋主撐不下，可能會用略低於市價賣掉，減少出租，導致租屋市場供給減少，市場機制引導租金價格上漲，為了維持報酬率，那房價上漲也很合理。

至於要怎麼讓一個大都市房價下跌？Joe表示，「單位土地的生產力下降就好，毀掉那個區域的醫療、治安、商業等生活機能，就跟在市中心擺一堆核廢料效果一樣，不用加稅，價格自然下跌」。

Joe指出，一般人不會搶買南投、屏東、貢寮這種生活機能極差的地方，因為土地根本沒有價值，反而一堆人搶買6都生活機能好的房地產，因為土地相對有那個價值。

「生活機能極高的房地產，就像名牌包，生活機能極差的房地產，就像路邊攤的包」Joe認為，政府可以透過什麼政策，讓一般人用低價買到或租到土地生產力極高的房地產，就跟用路邊攤的價格，買到名牌包一樣。

Joe也表示，沒有那種政策，因為那反市場機制，「大家眼光都很高，不要平價包，只要名牌包，但是卻只出的起平價包的錢」。

(中時新聞網)