台中市南區醒修宮於13日文昌帝君誕辰前夕，在廟前廣場舉行兒童學子祈聰賜慧金榜題名祈福大法會，前年全國指考狀元邱酩壬身著狀元服、騎白馬到法會現場恭讀疏文，還願感恩文昌帝君庇佑，讓他榮登金榜。

民政局長吳世瑋出席活動時表示，醒修宮主神祀奉關聖帝君，雖為「武廟」，但也祀奉孔子與文昌帝君，是南區重要的宗教信仰中心，除祈求學子一舉高中，金榜題名，市民平安、健康、喜樂，市政推動順利。

吳世瑋指出，南區推進綠空廊道軸線計畫，納入「台中美樂地」精神，增加市民休憩空間；加上長春國民及兒童運動中心的啟用，提供地方居民多元運動選擇，轄內的文化資產園區、第三市場、忠孝夜市等著名景點及商圈，更是品嚐美食、購物及休閒好去處。

另醒修宮祈福法會邀請南區及西區共10所學校學生參與，現場準備「芹菜」、「蒜」、「蔥」、「菜頭」、「桂花」、「發糕粽子」、「竹筍」及「包子」等各樣寓意考生勤奮用功、一舉高中、金榜題名、得到好采頭的祭拜供品，

法會過程，得道法師為信眾點上硃砂開啟智慧，由各校校長或代表接贈神明加持的文昌筆給前來祈福的學子，再由醒修宮董事長林鵬儀發送學子文昌智慧符，保佑學子聰明又勤快、功課突飛猛進，金榜題名。

(中時 )