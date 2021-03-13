屏東市勝利星村13日舉辦「藝起Ｘ派對」美術嘉年華活動，結合寫生及攝影比賽，藝術市集、街頭魔幻秀等，吸引近千人參與，用藝術紀錄勝利星村之美。（潘建志攝）

屏東市勝利星村創意生活園區是台灣少見街廓保存良好的眷村，自從全區開放後成為熱門景點，至今已有51家品牌廠商進駐，每到假日遊客絡繹不絕。縣府文化處13日在園區舉辦「藝起Ｘ派對」美術嘉年華活動，吸引近千人參與，用藝術紀錄勝利星村之美。

這次活動結合寫生及攝影比賽，藝術市集、街頭魔幻秀等，寫生攝影比賽分為寫生組、創意組及攝影組，採網路或現場報名，報名人數相當踴躍，參加者從國小生到社會各年齡層民眾都有。

另外也邀請多名縣籍藝術家，包括李進安、陳國展、許天得、魏徹、莊正國等一起創作，用藝術記錄園區之美。在參賽者及藝術家們的筆下，園區的老樹、日式建築、巷弄間一景一物，躍然紙上。

縣府文化處長吳明榮說，勝利星村的美，除了保有日式宿舍建築風貌，還有各老樹及花朵，這次寫生攝影活動及成果展，希望藉由創作過程，透過藝術家及民眾的眼睛，發掘勝利星村繽紛的樣貌及蘊藏的生活美學，並促進藝術交流。

勝利星村目前進駐園區的廠商包括餐飲、獨立書店、視覺藝術、時尚設計、音樂及表演藝術等不同產業，十分多元，不過目前仍有7戶房舍空置，文化處因此徵求有興趣的「屋主」進駐，歡迎具工藝、藝術、複合式餐飲、生活風格的店家一起參與，徵件日期至22日下午5時。

(中時 )