中華職棒32年開幕戰獲得高度關注，今日統一獅在台南主場迎戰中信兄弟，除了總統蔡英文以外，還有大批政商名流蒞臨，號稱統一獅史上最冠蓋雲集開幕戰，蔡英文穿上統一獅1號球衣，此戰不開球、不致詞，與立法院副院長、中職會長蔡其昌一同在本壘後方觀戰。

開幕日的經典象獅大戰是繼2010年之後，國家元首再次蒞臨中華職棒開幕戰，蔡英文過去2度到中職現場開球，分別是2016年6月剛上任時，以及2019年配合九三軍人節活動，不過前2次都是到桃園球場開球，今日是蔡英文中職台南球場初體驗。

統一獅去年奪下總冠軍，上個月受蔡英文邀請前進總統府，當時統一獅就贈送蔡英文代表獅迷的「1號球衣」，今日蔡英文就穿這件，賽前為統一獅頒發隊史第十冠的總冠軍戒指。此外由於總統蒞臨，球場維安大升級，球迷進場除了配合防疫需實名制以外，還要通過重重安檢才能到觀眾席，且出動警犬在球場各處巡邏。

除了蔡英文以外，司法院院長許宗力、台南市長黃偉哲、內政部次長陳宗彥、體育署長張少熙、兆豐金控張兆順董事長、亞洲棒總會長彭誠浩、台體大校長林華韋等人都將親臨為中華職棒開幕戰加油打氣。此外新北市國民黨籍立委洪孟楷是死忠象迷，今日賽前由於打賭輸了，因此穿上敵隊統一獅球衣在一壘側發雞排，但到開打後立刻換上兄弟的黃色球衣。

總統蔡英文（中）到場穿起1號球衣，頒發冠軍戒給統一獅隊總教練林岳平（左）、首席教練高志綱（右）。（中央社）

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