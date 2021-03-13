屏東縣政府拓展鳳梨外銷日本市場，2月27日首批封櫃出貨至日本西友超市銷售，3月8日入港報關後，11日上午在西友旗下300多家連鎖超市舖貨上架，每顆536日圓（約新台幣140元）販售，沒想到13公噸鳳梨當天就銷售一空，消息傳回屏東讓農民相當興奮。

2月27日第一車40尺貨櫃打頭陣運往日本的屏東金鑽鳳梨，是透過縣府與全聯投資成立的「台灣屏東國際農產有限公司」與海內外貿易商合作。由於日本港口目前出現貨櫃塞車情形，為顧及果品新鮮，現將維持每周出貨3個20尺貨櫃，待塞港問題緩和再增加出貨量。

縣府表示，屏東鳳梨有特殊的濃郁果香，主因來自於屏東得天獨厚的氣候，平均溫度25度，日照15小時表現在屏東鳳梨的果香和細緻果肉，連鳳梨心都好吃，是其他國家鳳梨不及之處。未來也要加強全球布局，希望讓日本、韓國、新加坡、中南半島、紐澳、中東、北美等不同國家都認識屏東鳳梨。

屏東鳳梨去年外銷量2萬7454公噸，其中日本1295公噸，約占5％，出口值新台幣9億元以上；近年來外銷日本逐年成長，預估今年外銷日本可突破2500公噸。

(中時 )