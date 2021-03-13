台東女中漫畫研究社的成員精心打扮成各種Cosplay，吸引路人眼球 。（莊哲權攝）

台東女中漫畫研究社的成員精心打扮成各種Cosplay，吸引路人眼球 。（莊哲權攝）

台東女中漫畫研究社的成員精心打扮成各種Cosplay，吸引路人眼球 。（莊哲權攝）

台東女中漫畫研究社的成員精心打扮成各種Cosplay，並由多位攝影好手掌鏡 。（莊哲權攝）

台東市街頭今天出現1群愛玩角色扮演的女孩，吸引路人眼球，她們是台東女中漫畫研究社成員，10多位學生精心打扮成她們喜歡的角色，有夢幻造型的「羅莉塔」，有「明日方舟」的「初雪」等等，青春不留白，指導老師鄭華鈞說，學生們對Cosplay非常熱衷，也希望能吸引外界關注，給她們一些資源挹注。

台東市日式舊宿舍「寶町」，今天上午聚集1群玩Cosplay的女高校生，並由多位台東人像攝影好手為她們掌鏡，台東女中漫畫研究社社長梅佩儀說，漫研社每年出1本社刊，展現小說、繪畫及Cosplay的創作成果，已經成為歷年來的傳統，這次與台東的人像攝影師們合作，應該更能拍出扮演角色的原汁原味，相信可以讓今年的社刊內容更厲害。

梅佩儀扮演的是電競遊戲「王者榮耀」裡的「瑤瑤公主」，也是許多女生非常喜歡的英雄；李郁柔打扮的是「明日方舟」裡有1支大大尾巴的「初雪」，這套服裝要價約2000多元，她說，是靠自己打工賺錢買來的；戴君宴裝扮成夢幻造型的「羅莉塔」，身上的行頭要6000多元，也是存了很久的錢才買到 。

東女漫畫研究社指導老師鄭華鈞表示，漫研社已成立10餘年，分角色扮演、漫畫及小說創作3個組別，其中的角色扮演深受學生熱愛，全都是自掏腰包、自己創意發想、自己尋找展演空間，而這些年她們一直都有成果在發表，也開發出周邊商品，由於Cosplay的服裝都頗花錢，希望她們的努力被外界看見，挹注一些資源，讓社團有更大的發揮空間。

(中時 )