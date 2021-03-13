公視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》由導演曹瑞原執導，改編自陳耀昌小說《傀儡花》，由吳慷仁、温貞菱等主演，該劇取材真實歷史「羅妹號事件」，因船員誤闖排灣族領地，引發外在勢力與原住民、閩、客庄人衝擊。全劇總共12集，12日正式宣佈將於今年8月14日首播，並釋出6分40秒的首波預告，其中吳慷仁飾演社寮頭人「水仔」，飢腸轆轆的乾扁駝背身形，眼神佈滿猜忌與不安，顯現艱難環境下求生意志。他為戲瘋狂曬黑，急速在半個月內激瘦11公斤，更勤學排灣族語、客語，他曾坦言：「沒想到這角色這麼難！」

温貞菱飾演「蝶妹」是琅客家人與原住民的混血，因通曉英語，擔任法比歐飾演的美國領事「李仙得」翻譯，陪同進行調查羅妹號事件所引發的風波，過程中與飾演弟弟「阿杰」的黃遠產生矛盾與對立。温貞菱有感「蝶妹」是拍戲以來最艱辛的角色，她必須精通排灣族語、英語、客語、閩南話等，也學騎馬、射箭、相關文史，「很謝謝曹導演對我的信任，再次帶我回到我們歷史中的重要脈絡。」

《斯卡羅》由吳慷仁、温貞菱、查馬克・法拉屋樂、雷斌・金碌兒、法比歐、黃健瑋、周厚安、黃遠、雷洪、夏靖庭、余竺儒、張瑋帆、郭芷芸、程苡雅等演出，「羅妹號事件」也引發閩、客、馬卡道平埔等族群長年的恩怨積累，劇中社寮頭人吳慷仁、柴城頭人雷洪、保力客庄頭人夏靖庭，三大族群在夾縫中求生存；而3位原住民要角，包括斯卡羅族群大股頭「卓杞篤」由查馬克・法拉屋樂飾演，斯卡羅族群二股頭「伊沙」由雷斌・金碌兒飾演，引發「羅妹號事件」的龜仔甪部落首領「巴耶林」則由九天民俗技藝團的余竺儒演出，3位新銳演員表現也令人驚艷。

《斯卡羅》故事取材真實歷史，美國商船「羅妹號」（Rover）在恆春半島南端琅地區發生船難，船員因誤闖排灣族領地遭馘首，造成「羅妹號事件」，引發美國出兵攻打臺灣，清廷亦派出五百大軍南下，各種外來勢力對在地原住民部落、馬卡道平埔聚落及移墾的閩、客庄人帶來衝突與震盪，更讓台灣躍上國際舞台，最後由美國駐廈門領事李仙得與斯卡羅大股頭卓杞篤（Tokitok）正式簽訂「南岬之盟」書面協議後，始告落幕。

「羅妹號事件」於西元1867年的3月12日發生，曹瑞原表示：「154年前羅妹號事件的發生，影響了臺灣的命運，選在這天公布上檔日期，格外有意義，希望透過戲劇的改編呈現，讓大家重新認識這段屬於臺灣的關鍵歷史，尊重不同族群的文化，一起來感受這片美麗島嶼上動人的生命故事與靈魂。」

温貞菱（左）、黃遠演姐弟，劇中擁有客家與原住民的混血血統，在身分認同上感到困惑。（公視提供）

温貞菱（左）飾演原漢混血的神秘少女「蝶妹」，因通曉英語，陪同法比歐（右）飾演的李仙得調查羅妹號事件。（公視提供）

法比歐挑大樑演出法裔美國駐廈門領事「李仙得」。（公視提供）

《斯卡羅》美軍奉命深入琅調查「羅妹號事件」。（公視提供）

排灣族女孩郭芷芸，飾演温貞菱、黃遠姐弟的母親「瑪祖卡」。（公視提供）

查馬克・法拉屋樂（右一）飾演斯卡羅大股頭「卓杞篤」，與雷斌・金碌兒（左二）飾演的二股頭「伊沙」有多場精彩對峙戲。（公視提供）

《斯卡羅》雷斌・金碌兒（中）飾演斯卡羅二股頭「伊沙」，左二為「保力客庄頭人」夏靖庭。（公視提供）

法比歐（中）飾演法裔美國領事李仙得，要求黃健瑋（右一）飾演的台灣鎮總兵劉明燈一同前往琅調查。（公視提供）

《斯卡羅》風祭司為部落勇士祈福祝禱。（公視提供）

温貞菱（右四）飾演蝶妹，帶著法比歐（右二）飾演的美國領事李仙得，及周厚安（右一）飾演的洋行代理人必麒麟，前往部落調查羅妹號事件。（公視提供）

(中時 )